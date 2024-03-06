Blizzard выпустила обновление 1.3.3 для Diablo 4

Blizzard выпустила обновление 1.3.3 для своей ролевой игры Diablo 4. Согласно примечаниям к выпуску, этот патч добавляет в игру шесть вампирических сил. Более того, он представляет новую соревновательную задачу под названием Gauntlet.
Патч 1.3.3 также вносит множество изменений в баланс практически всех классов. Обновление также содержит множество исправлений ошибок игры. Например, оно решает проблему, из-за которой, если вы умерли во время боя «Эхо Лилит» с уменьшенным масштабом камеры, она не сбрасывалась. Еще одно исправление — проблемы, из-за которых вы не могли взаимодействовать с определенными объектами для квестов во время езды на скакуне. Кроме того, патч решает проблему, из-за которой переключение атаки с ближнего боя на арбалет давало двойные бонусы от пассивных способностей разбойника «Точность» и «Мастерство владения оружием».
Blizzard сообщает, что новый патч имеет некоторые улучшения производительности и стабильности. Впрочем, сейчас Blizzard больше сосредоточена на исправлении проблем, настройке баланса и добавлении новых вещей в игру. Так что не ждите волшебного решения всех проблем с игрой на вашем ПК. Тем не менее, это может помочь при сбоях, с которыми вы столкнулись.
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