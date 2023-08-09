Blizzard выпустила патч 1.1.1 для Diablo 4 на ПК и консолях ©

После долгого ожидания Blizzard выпустила патч 1.1.1 Diablo 4, целью которого является внести различные изменения в классы и общий баланс своей ролевой игры, а также другие новшества, запрошенные сообществом.

Среди нововведений мы находим более щедрый шанс выпадения лута с боссов и событий Легион и боссов выше 35 уровня, и всегда будет вознаграждать игроков легендарным предметом. То же самое касается гоблинов с сундуками 15 уровня и выше.

Обновление также увеличило плотность врагов в Кошмарных подземельях и Адских приливах и изменило некоторые уникальные предметы, чтобы сделать их более полезными для всех классов.

Как и было обещано, обновление 1.1.1 для Diablo 4 вносит ряд изменений во все классы. Однако самые важные нововведения касаются Варвара и Волшебницы.

Первый теперь может похвастаться большей скоростью генерации ярости с помощью базовых умений, а также увеличен урон ряда умений, в том числе «Двойной удар», «Усиленное бешенство» и «Свежевание». Кроме того, увеличена мощность некоторых уникальных предметов этого класса.

С другой стороны, для Волшебницы были внесены различные изменения, чтобы повысить её выживаемость и урон в высокоуровневых активностях Diablo 4, а также усилить различные навыки, включая «Огненный шар» и «Цепная молния».

Подробные примечания к патчу 1.1.1 для Diablo 4 доступны по ссылке.