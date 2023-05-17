Blizzard выпустила релизный геймплейный трейлер Diablo IV

У Activision, кажется, есть особенность выпускать релизный трейлеры намного раньше времени, но с Diablo IV. Сегодня издатель и Blizzard выпустили геймплейный релизный трейлер грядущей ролевой игры, и он, вероятно, заставит вас задуматься, какой сейчас месяц. Могу подтвердить, что еще середина мая, а это значит, что до запуска игры еще 20 дней.
Тем не менее, если вы хотите увидеть больше геймплея долгожданного нового приключения в Санктуарии, вы попали в нужное место, потому что это именно то, что вы получаете в трейлере, наряду с еще одним взглядом на некоторые из персонажей, которых вы можете создать.
Diablo IV выйдет на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 6 июня 2023 года. Игра уже ушла на золото.
Боже, саунд вообще не в тему, и эти рваные переходы на абилки в такт припеву, как будто трейлер нового сезона Фортнайт делали, но зачем-то вставили кадры из Диабло, бездари.
в монтажеры стали 14 летних брать? что ни трейлер так кричащий репчик или попса молодежная, которая просто ни к месту
Первый трейлер геймплейный был самый крутой а это уже чистый маркетинг от старины Бобби