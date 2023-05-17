Blizzard выпустила релизный геймплейный трейлер Diablo IV ©

У Activision, кажется, есть особенность выпускать релизный трейлеры намного раньше времени, но с Diablo IV. Сегодня издатель и Blizzard выпустили геймплейный релизный трейлер грядущей ролевой игры, и он, вероятно, заставит вас задуматься, какой сейчас месяц. Могу подтвердить, что еще середина мая, а это значит, что до запуска игры еще 20 дней.

Тем не менее, если вы хотите увидеть больше геймплея долгожданного нового приключения в Санктуарии, вы попали в нужное место, потому что это именно то, что вы получаете в трейлере, наряду с еще одним взглядом на некоторые из персонажей, которых вы можете создать.

Diablo IV выйдет на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 6 июня 2023 года. Игра уже ушла на золото.