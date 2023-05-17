Diablo 4 06.06.2023
7.7 396 оценок

Blizzard выпустила релизный геймплейный трейлер Diablo IV

©
monk70
Новости

У Activision, кажется, есть особенность выпускать релизный трейлеры намного раньше времени, но с Diablo IV. Сегодня издатель и Blizzard выпустили геймплейный релизный трейлер грядущей ролевой игры, и он, вероятно, заставит вас задуматься, какой сейчас месяц. Могу подтвердить, что еще середина мая, а это значит, что до запуска игры еще 20 дней.

Тем не менее, если вы хотите увидеть больше геймплея долгожданного нового приключения в Санктуарии, вы попали в нужное место, потому что это именно то, что вы получаете в трейлере, наряду с еще одним взглядом на некоторые из персонажей, которых вы можете создать.

Diablo IV выйдет на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 6 июня 2023 года. Игра уже ушла на золото.

Трейлеры
2
3
Последние посты по игре Diablo 4
Первый эпизод "Книги Лората" расскажет о борьбе между адом и раем, приведшей к созданию Санктуария
Первый эпизод "Книги Лората" расскажет о борьбе между адом и раем, приведшей к созданию Санктуария
Blizzard заявляет, что "уверена" в беспроблемном запуске Diablo 4 в следующем месяце, и это благодаря бета-тестам
Blizzard заявляет, что "уверена" в беспроблемном запуске Diablo 4 в следующем месяце, и это благодаря бета-тестам
Diablo 4 не будет pay-to-win, говорит Род Фергюссон и анонсирует нечто крутое для самых больших фанатов
Diablo 4 не будет pay-to-win, говорит Род Фергюссон и анонсирует нечто крутое для самых больших фанатов
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Samson48

Боже, саунд вообще не в тему, и эти рваные переходы на абилки в такт припеву, как будто трейлер нового сезона Фортнайт делали, но зачем-то вставили кадры из Диабло, бездари.

0
Mister_F

в монтажеры стали 14 летних брать? что ни трейлер так кричащий репчик или попса молодежная, которая просто ни к месту

0
xz Dante

Первый трейлер геймплейный был самый крутой а это уже чистый маркетинг от старины Бобби

0