Blizzard выпустит эксклюзивные очки по Diablo 4 за $366

Blizzard объявила о новой коллаборации с американским брендом Gunnar Optiks. Компании совместно выпустят эксклюзивные очки в стилистике Diablo 4.
Оправа очков выполнена в цветовой гамме Diablo 4 — смесь черно-красных оттенков. В комплект с очками фанаты получат коллекционную коробку, футляр, мешочек и тряпочку из микрофибры. Все аксессуары имеют логотипы игры и образы Лилит.
Всего будет выпущено 66 пар очков — каждый экземпляр создается вручную мастерами и имеет уникальный серийный номер. Стоимость изделия составляет $366 (33 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ), старт продаж — 12 июля в 5:00 по мск. Один человек может купить только один коллекционный предмет
У деда лет 40 назад были такие, он их наверное рублей за 20 брал))
Дедушка был первым секретарём горкома? Или известным шулером? 20 рублей за очки в 1983 году!... Золотые наверное?
Без коробки и правда похоже на дедовские
Если их купить, надеть и подойти к зеркалу, то можно ли увидеть в нем осла?
Взял бы. но в рф не подвезут))) Очки и правда прикольные. Надеюсь за эту цену стеклышки хотя бы хамелеоны?