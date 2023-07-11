Blizzard выпустит эксклюзивные очки по Diablo 4 за $366

Blizzard объявила о новой коллаборации с американским брендом Gunnar Optiks. Компании совместно выпустят эксклюзивные очки в стилистике Diablo 4.

Оправа очков выполнена в цветовой гамме Diablo 4 — смесь черно-красных оттенков. В комплект с очками фанаты получат коллекционную коробку, футляр, мешочек и тряпочку из микрофибры. Все аксессуары имеют логотипы игры и образы Лилит.

Всего будет выпущено 66 пар очков — каждый экземпляр создается вручную мастерами и имеет уникальный серийный номер. Стоимость изделия составляет $366 (33 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ), старт продаж — 12 июля в 5:00 по мск. Один человек может купить только один коллекционный предмет