Diablo 4 06.06.2023
7.7 766 оценок

Blizzard выпустит эксклюзивные очки по Diablo 4 за $366

Simple Jack
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Blizzard объявила о новой коллаборации с американским брендом Gunnar Optiks. Компании совместно выпустят эксклюзивные очки в стилистике Diablo 4.

Оправа очков выполнена в цветовой гамме Diablo 4 — смесь черно-красных оттенков. В комплект с очками фанаты получат коллекционную коробку, футляр, мешочек и тряпочку из микрофибры. Все аксессуары имеют логотипы игры и образы Лилит.

Всего будет выпущено 66 пар очков — каждый экземпляр создается вручную мастерами и имеет уникальный серийный номер. Стоимость изделия составляет $366 (33 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ), старт продаж — 12 июля в 5:00 по мск. Один человек может купить только один коллекционный предмет

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
-zotik-

У деда лет 40 назад были такие, он их наверное рублей за 20 брал))

4
illund

Дедушка был первым секретарём горкома? Или известным шулером? 20 рублей за очки в 1983 году!... Золотые наверное?

0
Orianna

Без коробки и правда похоже на дедовские

4
TAPAKAH222

Если их купить, надеть и подойти к зеркалу, то можно ли увидеть в нем осла?

3
Serpentrage

Взял бы. но в рф не подвезут))) Очки и правда прикольные. Надеюсь за эту цену стеклышки хотя бы хамелеоны?

0