Diablo 4 06.06.2023
Blizzard выпустит патч 3.0.1 для Diablo IV - улучшат лут и видимость врагов

Sergey41k Sergey41k

Разработчики Blizzard Entertainment готовят к выпуску обновление 3.0.1 для Diablo IV. Традиционно перед релизом студия опубликовала подробный список изменений. Патч включает как технические исправления, так и обновления геймплея, включая доработку врагов и улучшение системы добычи.

Среди ключевых изменений:

  • Противники с модификаторами «Щит» и «Возмездие» стали заметнее, а их механики — понятнее.
  • Качество всей добычи в Башне повышено, при этом сама активность получила новое название — «Башня мастера».
  • Добавлена настройка «Хроматическая аберрация» в разделе специальных возможностей.

Также переработаны бонусы самоцветов при установке в оружие — теперь они дают мультипликативные прибавки к урону в зависимости от типа:

  • Аметист — усиливает урон от тёмной магии
  • Бриллиант — увеличивает общий урон
  • Изумруд — повышает урон от яда
  • Рубин — усиливает огонь и силы Света
  • Череп — даёт бонус к физическому урону

Помимо этого, разработчики исправили ряд ошибок: проблемы с наградами в подземельях, некорректное появление порталов, отсутствие требований к уровню у некоторых предметов, а также баги с внешним видом экипировки и выдачей опыта за отдельных боссов.

Дополнительно внесены улучшения интерфейса, графики и звука, а также общая оптимизация стабильности и производительности.

Выход обновления 3.0.1 ожидается 27 апреля 2026 года.

hom1e

а геймплей когда улучшат хотя бы до уровня D3?

Niphestotel

Смысл от патча за день до длс, уже с длс все ставить

жифорсник

Diablo 4 не касается через batlle net почему-то хотя купил и последнее dlc

