Blizzard выпустит патч 3.0.1 для Diablo IV - улучшат лут и видимость врагов

Разработчики Blizzard Entertainment готовят к выпуску обновление 3.0.1 для Diablo IV. Традиционно перед релизом студия опубликовала подробный список изменений. Патч включает как технические исправления, так и обновления геймплея, включая доработку врагов и улучшение системы добычи.
Среди ключевых изменений:
- Противники с модификаторами «Щит» и «Возмездие» стали заметнее, а их механики — понятнее.
- Качество всей добычи в Башне повышено, при этом сама активность получила новое название — «Башня мастера».
- Добавлена настройка «Хроматическая аберрация» в разделе специальных возможностей.
Также переработаны бонусы самоцветов при установке в оружие — теперь они дают мультипликативные прибавки к урону в зависимости от типа:
- Аметист — усиливает урон от тёмной магии
- Бриллиант — увеличивает общий урон
- Изумруд — повышает урон от яда
- Рубин — усиливает огонь и силы Света
- Череп — даёт бонус к физическому урону
Помимо этого, разработчики исправили ряд ошибок: проблемы с наградами в подземельях, некорректное появление порталов, отсутствие требований к уровню у некоторых предметов, а также баги с внешним видом экипировки и выдачей опыта за отдельных боссов.
Дополнительно внесены улучшения интерфейса, графики и звука, а также общая оптимизация стабильности и производительности.
Выход обновления 3.0.1 ожидается 27 апреля 2026 года.
а геймплей когда улучшат хотя бы до уровня D3?
Смысл от патча за день до длс, уже с длс все ставить
Diablo 4 не касается через batlle net почему-то хотя купил и последнее dlc