Blizzard заметно ослабит друида в Diablo 4 - он наносит слишком много урона

Разработчики Diablo 4 сообщили, что 18 июля выйдет обновление, которое понерфит друида. Сейчас класс способен выдавать миллиарды урона с помощью умения «Разрывания», «Аспекта буйного медведя» и других навыков и аспектов. При этом персонаж очень эффективен в нынешней мете без использования багов.

«Подобное поведение не было преднамеренным. Команда ищет пути по изменению подобного в ближайшем будущем ради улучшения баланса», — Blizzard.

20 июля выйдет первый сезон Diablo 4. Разработчики пообещали не вносить существенные изменения в классы посреди сезона.