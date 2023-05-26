Diablo 4 06.06.2023
7.6 404 оценки

Blizzard запустили по всему миру большую промо-кампанию к скорому запуску Diablo IV

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Solstice
Новости

Компания Blizzard усердно работает над гладким запуском Diablo 4, ведь многомиллионная фан-база игроков ждет выхода новой части уже более 10-ти лет.

Как известно, деньги сами себя не заработают, поэтому маркетинговый отдел Blizzard не сидит сложа руки и не забывает как следует рекламировать игру, что бы как можно большее количество людей купило игру.

В разных уголках мира появляется плакаты, билборды, огромные граффити и проекции Лилит с надписью "Добро пожаловать в ад". В Нью-Йорке и Лас Вегасе можно увидеть Лилит на огромном 3D-билборде, а в странах Европы на различных плакатах.

Напоминаем вам, что спасти жителей Санктуария от напасти ангелов и демонов вы сможете уже 2 июня.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
FlexGum

С барби рофлят даже))

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

На релизе будет интересней

0
Комментарий удален
gliga142

сложный вопрос кстати с философской точки зрения , если везде насовать рекламу демонов , сделать игры где демоны полу-хорошие и так далее , будет ли это от части им являться или нет ? представляю как приятно пожилым людям ходить и видеть это на стенах ..

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