Blizzard запустили по всему миру большую промо-кампанию к скорому запуску Diablo IV ©

Компания Blizzard усердно работает над гладким запуском Diablo 4, ведь многомиллионная фан-база игроков ждет выхода новой части уже более 10-ти лет.

Как известно, деньги сами себя не заработают, поэтому маркетинговый отдел Blizzard не сидит сложа руки и не забывает как следует рекламировать игру, что бы как можно большее количество людей купило игру.

В разных уголках мира появляется плакаты, билборды, огромные граффити и проекции Лилит с надписью "Добро пожаловать в ад". В Нью-Йорке и Лас Вегасе можно увидеть Лилит на огромном 3D-билборде, а в странах Европы на различных плакатах.

Напоминаем вам, что спасти жителей Санктуария от напасти ангелов и демонов вы сможете уже 2 июня.