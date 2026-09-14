Blizzard заверили, что Diablo 4 не умрет, пока в нее играют: сюжет продолжат развивать в сезонных обновлениях

На BlizzCon представители Blizzard сделали важное заявление для всех поклонников Diablo 4. Несмотря на анонс Diablo 5, которая выйдет только в 2029 году, поддержка текущей части франшизы не прекратится. Более того, разработчики уверяют: Diablo 4 будет жить столько, сколько в нее будут играть.

Гейм-директор Брент Гибсон в интервью PC Gamer заявил:

Мы все сосредоточены на сезонах Diablo 4 и на пути к Diablo 5. Мы чувствуем, что рассказали Историю Ненависти. У нас было отличное завершение с Мефисто, и теперь мы движемся к тому, чтобы рассказать Историю Ужаса.

Хотя новые дополнения для Diablo 4 на данный момент не запланированы, сюжет игры не закончен. Учитывая, что действие Diablo 5 развернется спустя сто лет после событий четвертой части, Blizzard еще предстоит показать, как Санктуарий пал под натиском самого Диабло. По словам Гибсона, эти события будут раскрываться в том числе через сезонные обновления.

События Diablo 5 происходят через 100 лет после всего, что случится в Diablo 4, и это дает нам много пространства, чтобы вместе с фанатами пройти этот путь. Мы очень воодушевлены идеей преемственности, но у нас нет идеальной картины того, куда именно все приведет, потому что мы хотим видеть, как игроки реагируют от сезона к сезону.

Также Гибсон дал понять, что поддержка Diablo 4 не исчезнет, пока в игру играют. В качестве доказательства приверженности всей вселенной Diablo он привел пример Diablo 2: Resurrected, которая в этом году получила новый класс. Таким образом, Blizzard дают четкий сигнал: Diablo 4 - это не временный проект, а долгосрочная площадка для развития истории, которая будет жить параллельно с подготовкой к Diablo 5.