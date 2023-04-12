Diablo 4 06.06.2023
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Blizzard заявляет, что на прохождение боевого пропуска Diablo 4 уйдет "примерно 80 часов"

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monk70
Новости

Blizzard Entertainment обсуждала эндгейм Diablo 4 с момента окончания открытого бета-тестирования, в частности, Nightmare Dungeons с модификаторами, Paragon Boards и многое другое. Тем не менее, каждый сезон доступен боевой пропуск, в котором игроки могут получать награды более 100 уровней.

Для повышения уровня боевого пропуска требуется «благосклонность», которую можно получить, выполнив задачи в сезонном путешествии. Несмотря на то, что существует премиум-вариант с различными косметическими элементами (без оплаты за мощность), все игроки могут зарабатывать бонусы к опыту в бесплатном режиме. Если вы хотите максимально использовать боевой пропуск, это может быть либо болезненно, либо уместно примерно через 80 часов.

Помощник игрового директора Джо Пьепиора сказал PC Gamer:

«Прямо сейчас, боевой пропуск, когда вы планируете завершить сезонное путешествие вместе с другим контентом в игре, мы оцениваем примерно в 80 часов времени, потраченного на завершение всего. Чтобы прокачать персонажа до 100-го уровня, может потребоваться немного больше времени, в зависимости от того, как вы играете».

Так что, если вы доводите персонажа до максимального уровня за сезон, у вас, скорее всего, не возникнет проблем с прохождением боевого пропуска. Тем не менее, вы всегда можете просто уйти после завершения игры, особенно с «мясистыми» обновлениями истории каждые три месяца.

«Мы не пытаемся сказать, что единственный способ играть в Diablo 4 — это пройти эндгейм и пройти весь путь до 100-го уровня с каждым персонажем, которого вы когда-либо создавали».

Конечно, если вы хотите получить все косметические предметы из боевого пропуска, вам придется потрудиться.

Diablo 4 выходит 6 июня на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК. Новая прямая трансляция от разработчиков состоится 20 апреля.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
KIBERMAX

Представляю лица тех кто заходит в такие игры после рабочего дня, дальше работать но уже в игре.

2
JohnTornton

уже как бы сразу готовят фанатов

1
sapov

Там как сезонник то работает, он на три месяца один? Или каждый месяц будут новый пихать?

1