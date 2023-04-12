Blizzard заявляет, что стоимость респека в Diablo 4 "окончательная" ©

Стоимость респека персонажа в Diablo 4 не изменится до запуска игры, подтвердила Blizzard.

В недавнем интервью помощник директора игры Diablo 4 Джозеф Пипиора ответил на отзывы игроков относительно очевидных затрат на перераспределение навыков персонажа, которые были получены в ходе недавнего глубокого погружения в эндгейм.

Пипиора объяснил, что, хотя количество золота, необходимого для перераспределения очков навыков, будет таким же, как и в начале игры, но это будет не так дорого, как кажется, потому что позже в игре вы заработаете гораздо больше золота.

Игроки зарабатывают значительное количество золота, как только вы начинаете достигать высоких уровней, на которых стоимость респека начинает расти, но стоимость респека окончательная. Мы установили их на старте игры и не планируем убирать затраты на респек. Мы считаем, что это играет важную роль, предлагая игрокам начать немного укреплять свой билд, когда они дойдут до этой части игрового процесса.

Blizzard недавно заверила фанатов, что сброс навыков персонажа в Diablo 4 не будет "непомерно дорогим", и Пипиора повторил это мнение. Тем не менее, Blizzard явно хочет, чтобы ваши решения в отношении древа навыков и новой системы Парагон имели определенный вес.

Это немного дороговато, но это не тот случай, когда вы просто не сможете этого достичь. К тому времени, когда вы достигнете этой стадии игры, вы, естественно, заработаете много золота, и это способ потратить его, если вы решите. Но мы хотим, чтобы игроки чувствовали, что на этом пути они принимают важные решения, которые кажутся им - не постоянными, они всегда могут отказаться от них - но намеренными.

Мы всегда будем изучать данные, и мы будем учитывать отзывы, которые мы получим после запуска. Мы хотим, чтобы у игроков был шанс испытать систему и увидеть, какова она на самом деле, а не смотреть на скриншоты, которые могут показаться немного абсорбирующими. И тогда мы посмотрим.

Diablo 4 выходит 6 июня для PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.