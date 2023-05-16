Diablo 4 06.06.2023
7.6 395 оценок

Blizzard заявляет, что "уверена" в беспроблемном запуске Diablo 4 в следующем месяце, и это благодаря бета-тестам

©
Procy_on
Новости

Разработчики Diablo 4, заявили, что бета-тесты игры были "преобразующими" и обеспечат беспроблемный запуск грядущей ARPG.

В интервью Eurogamerарт-директор Diablo 4 Джон Мюллер и помощник игрового директора Джо Пьепиора рассказали о важности последних нескольких ОБТ, объяснив, что они были "не маркетинговыми бета-тестами" и сыграли важную роль в том, чтобы полноценный запуск игры прошел как можно более гладко.

Каждая из этих бета-версий была преобразующей с точки зрения нашего понимания собственных технических возможностей и того, что нам нужно сделать, чтобы запуск игры в целом прошел более гладко. Это не маркетинговые бета-тесты, ни один из них не был таковым. Все сводилось к тому, что нам нужны данные, чтобы запуск прошел гладко. Это полностью цель бета-тестов, которые мы проводили.

Мюллер даже заявил, что команда "уверена" в запуске Diablo 4 6 июня благодаря тому, что она "узнала много нового" в ходе различных бета-тестов, в которых фанаты участвовали в течение последних нескольких месяцев. Последнее ОБТ состоялось всего несколько дней назад и, к счастью, прошло без каких-либо серьезных проблем для игроков.

Даже в этом последнем случае, когда все прошло действительно гладко, мы все равно обнаружили, что в бэк-энде происходят вещи, которые, если бы они остались нерешенными, привели бы к некоторым проблемам во время запуска. Мы поймали их только потому, что провели дополнительные выходные.

Интересно, что дуэт рассказал Eurogamer, что Blizzard проводила внутреннее тестирование Diablo 4 с миллионами автоматизированных аккаунтов, но это совсем не то же самое, что тестирование серверов игры реальными игроками со всего мира.

2
5
Последние посты по игре Diablo 4
Diablo 4 не будет pay-to-win, говорит Род Фергюссон и анонсирует нечто крутое для самых больших фанатов
Diablo 4 не будет pay-to-win, говорит Род Фергюссон и анонсирует нечто крутое для самых больших фанатов
Руководитель Diablo 4 разъяснил, как будет работать кооператив для разноуровневых игроков
Руководитель Diablo 4 разъяснил, как будет работать кооператив для разноуровневых игроков
Мировой босс Diablo 4 снова был побежден в одиночку тем же игроком
Мировой босс Diablo 4 снова был побежден в одиночку тем же игроком
Комментарии: 5
Ваш комментарий
erkins007

Да щас, уверен будут снова проблемы с серверами. Это же фирменная фишка близард.

-1
SaylerX

Ну, последние бета-выходные прошли идеально, без очередей и лагов/багов. Так что, есть шанс, что запуск пройдёт без проблем.

-2
Sneaky Pete

Последняя Бетта была идеальная. Оптимизон завезли, очередей 0… лагов нет, вылетов нет. Все норм.

-1
Viktorovih.D

На каком г о в н е.

в это можно порубиться?

-8
Sneaky Pete

Я запускал на ноуте с 1050 и 16 гигами… на средних все летало

-1