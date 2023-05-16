Blizzard заявляет, что "уверена" в беспроблемном запуске Diablo 4 в следующем месяце, и это благодаря бета-тестам ©

Разработчики Diablo 4, заявили, что бета-тесты игры были "преобразующими" и обеспечат беспроблемный запуск грядущей ARPG.



В интервью Eurogamerарт-директор Diablo 4 Джон Мюллер и помощник игрового директора Джо Пьепиора рассказали о важности последних нескольких ОБТ, объяснив, что они были "не маркетинговыми бета-тестами" и сыграли важную роль в том, чтобы полноценный запуск игры прошел как можно более гладко.

Каждая из этих бета-версий была преобразующей с точки зрения нашего понимания собственных технических возможностей и того, что нам нужно сделать, чтобы запуск игры в целом прошел более гладко. Это не маркетинговые бета-тесты, ни один из них не был таковым. Все сводилось к тому, что нам нужны данные, чтобы запуск прошел гладко. Это полностью цель бета-тестов, которые мы проводили.

Мюллер даже заявил, что команда "уверена" в запуске Diablo 4 6 июня благодаря тому, что она "узнала много нового" в ходе различных бета-тестов, в которых фанаты участвовали в течение последних нескольких месяцев. Последнее ОБТ состоялось всего несколько дней назад и, к счастью, прошло без каких-либо серьезных проблем для игроков.

Даже в этом последнем случае, когда все прошло действительно гладко, мы все равно обнаружили, что в бэк-энде происходят вещи, которые, если бы они остались нерешенными, привели бы к некоторым проблемам во время запуска. Мы поймали их только потому, что провели дополнительные выходные.

Интересно, что дуэт рассказал Eurogamer, что Blizzard проводила внутреннее тестирование Diablo 4 с миллионами автоматизированных аккаунтов, но это совсем не то же самое, что тестирование серверов игры реальными игроками со всего мира.