Босс Xbox развил своего персонажа в Diablo 4 до сотого уровня

Босс Xbox Фил Спенсер похвалился своим персонажем из Diablo 4 после достижения сотого уровня прокачки во втором сезоне.
Спенсер признал, что его персонаж «далеко не был» самым могущественным, но ему все равно «было очень приятно прокачать своего первого героя до заветной сотки». К слову, играть Фил предпочитает за друида.
И хотя Спенсер никогда не скрывал своих личных игровых пристрастий, нужно отдать ему должное: управляя таким огромным подразделением мегакорпорации, найти время на игры под час бывает очень непросто.
А я бросил на 69 лвле, скучно стало что пипец. Нечем заняться в игре пока что
Какой молодец