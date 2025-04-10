Бывший руководитель Blizzard, Майк Ибарра, раскритиковал авторов Diablo 4 после публикации дорожной карты

Разработчики Diablo 4 недавно опубликовали дорожную карту по выпуску нового контента на 2025 год, но вместо оваций получила волну возмущения от фанатов. Игроки считают, что новые сезоны - это просто переделка старого, без свежих идей, и называют карту «копированием и вставкой» из прошлых лет.

Бывший президент Blizzard, Майк Ибарра, добавил жару, прокомментировав ситуацию и указав на проблемы в подходе компании. Этот спор заставляет задуматься: сможет ли Diablo 4 вернуть доверие сообщества, или Blizzard ждет очередной скандал?

Выходит новый сезон, после чего команде требуется два месяца, чтобы устранить основные проблемы — и затем все повторяется. Такой подход мешает качественному развитию игры.



Прокомментировал Ибарра

Сезоны в Diablo 4 - ключ к удержанию игроков в живых играх-сервисах. Но вместо нововведений Blizzard предлагает временные бонусы. Игроки тратят недели на прокачку, а потом бросают игру, потому что эндгейм - это скучный повтор боссов ради редких предметов.

Играть неделю, а затем убивать убер-босса 500 раз за 1–3 удара ради уникального предмета, а потом ждать следующий сезон — это в корне неинтересно.



Прокомментировал Ибарра

Один из игроков на форуме написал:

Это те же механики с другой оберткой. Где обещанная глубина?

Фанаты хотят не просто косметических изменений, а настоящих инноваций. Ибарра намекнул, что Blizzard гонится за графиком, а не качеством, рискуя потерять аудиторию. Если компания не пересмотрит подход, конкуренты могут окончательно оттянуть игроков.

Если цикл продолжит основываться на релизах без решения фундаментальных проблем, то непонятно, куда движется Diablo. Можно добавлять сколько угодно эндгейм-активностей, но с теми же базовыми проблемами это будет топтание на месте.



Прокомментировал Ибарра

Ибарра в сети Х призвал разработчиков «остановиться и исправить эндгейм», критикуя спешку в разработке сезонов и следующего крумного обновления, которое запланировано на 2026 год.