C 18 по 25 февраля в Diablo 4 будет действовать прибавка к опыту и репутации

Разработчики Diablo 4 сообщили, что с 18 по 25 февраля в Diablo 4 будет действовать 50% прибавку к золоту и 35% прибавку к опыту. Кроме того, игроки будут получать Сундук с дарами Древа за подношение мрачных даров Шепчущему Древу.

Изобилие благословений: собирайте сундуки с дарами Древа

Власть Шепчущего древа растет все сильнее. Его узловатые корни расползаются по земле в поисках беглых голов. Во время действия «Благословения Матери» с 18 по 25 февраля вы будете получать сундук с дарами Древа за подношение мрачных даров. Название «Коллекция хаоса» говорит само за себя — заранее предсказать награды невозможно, но их разнообразие вас непременно порадует.

Помимо бонусных сундуков, «Благословение Матери» дает на 35% больше опыта и на 50% больше золота (эти бонусы перемножаются). Лилит благословляет всех своих детей: прибавка будет действовать и в сезонном, и в вечном мире на всех уровнях. Этот бонус суммируется с другими эффектами, так что вы сможете максимально ускорить получение опыта за убийство монстров, если используете соответствующие эликсиры и «Урну агрессии».

Воспользуйтесь прибавкой, чтобы с небывалой скоростью открыть все уровни боевого пропуска, развить персонажа, перейти на новые уровни мира, получить ворона Дориана за прохождение сезонного похода и раскрыть весь потенциал сразу нескольких героев. Определить, действует ли сей щедрый дар, можно по значку над индикатором опыта: он показывает, что вы получаете больше опыта и золота.

Щедрость Вечной Матери не знает границ — как и ее жестокость. Но, в отличие от жестокости, долго ее милость не продлится. Разожгите костер, соберите вокруг надежных союзников и с новым рвением отправляйтесь истреблять демонов. Достигните новых высот благодаря щедрости Вечной Матери и Шепчущего древа!