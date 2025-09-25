C 26 сентября по 10 октября будет проходить событие-коллаборация "Diablo 4 х StarCraft"

С 26 сентября, 22:00 МСК приобретите декоративные предметы, посвященные культовым представителям легендарных фракций из StarCraft. Добавьте в свою коллекцию боевой костюм Джима Рейнора для варвара, броню грозной Керриган для наследника духов, мощное снаряжение Тайкуса Финдли для друида и не только. С 26 сентября по 10 октября собирайте особые эмблемы в качестве наград Twitch Drops и получайте подарки во внутриигровом магазине.

Приобретите декоративные предметы из культовой вселенной во внутриигровом магазине

Облачитесь в доспехи воина кхалаи или Королевы Клинков и отправьтесь уничтожать орды кровожадных демонов в Устье. Вас ждут декоративные предметы для каждого класса из Diablo IV, а также наборы, включающие транспорт в виде мутировавшего зерга и миниатюрного спутника-гидралиска.

Зайдите во внутриигровой магазин, чтобы приобрести следующие премиальные декоративные предметы и поддаться силе эволюции.

Снаряжение для варвара «Шериф-мятежник»

«Джим Рейнор я. И не надо говорить со мной свысока. Хоть ты и протосс». (Джим Рейнор)

Содержимое премиального набора «Шериф-мятежник»:

Комплект доспехов «Шериф-мятежник»

Декоративное оружие «Друг из низов»

Снаряжение для друида «Небесный дьявол»

«Говорят, человек узнает себя только тогда... когда его лишают свободы. Интересно, насколько хорошо знаешь себя ты». (Арктур Менгск)

Содержимое набора для друида «Небесный дьявол»:

Комплект доспехов «Небесный дьявол»

Декоративное оружие «Граната из плоти»

Снаряжение для некроманта «Королева Роя»

«Ненавистному холодному и пустому космосу я предпочту полный теплой влаги инкубатор». (Загара)

Содержимое набора декоративных предметов «Королева Бури»:

Комплект доспехов «Королева Роя»

Декоративное оружие «Гиблинговый моток»

Снаряжение для разбойника «Темный прелат»

«Я скитался во тьме среди самых далеких звезд. Я созерцал рождение черных светил и видел, как целые измерения погружались в бездну хаоса...» (Зератул)

Содержимое набора декоративных предметов «Темный прелат»:

Комплект доспехов «Темный прелат»

Декоративное оружие «Клинок искривления Незарима»

Метки «Потоки бездны»

Снаряжение для волшебника «Высший тамплиер»

«Я пожертвовал всем, чтобы спасти нашу родину. Я запятнал свою честь, отказался от звания, даже отринул наши древнейшие традиции. Но не думай, что я хоть на секунду пожалел о том, что сделал». (Тассадар)

Содержимое набора декоративных предметов «Высший тамплиер»:

Комплект доспехов «Высший тамплиер»

Декоративное оружие «Кайдариновый пилон»

Метки «Век вершителя»

Снаряжение для наследника духов «Королева Клинков»

«Подойди поближе, не бойся, я буду предельно нежной...» (Керриган)

Содержимое набора декоративных предметов «Королева Клинков»:

Комплект доспехов «Королева Клинков»

Декоративное оружие «Хризалида»

Предмет для спины «Крылья переродившейся Королевы»

Транспорт и броня для транспорта «Атака зерглингов»

«Лишь безумец попытается оседлать это создание!»

Содержимое набора спутника «Атака зерглингов»:

Транспорт «Атака зерглингов»

Броня для транспорта «Сложные мутации»

Трофей транспорта «Нарост улья»

Трофей транспорта «Артефакт Роя»

Набор спутника «Заклятый друг»

«Как только исследователь дает изучаемой особи имя, все профессиональные границы стираются начисто. Она была в восторге от этого создания...» (Доктор Айерс)

Содержимое набора спутника «Заклятый друг»:

Спутник «Стерлинг»

Трофей транспорта «Реликвия Зеруса»

Эмблема «Неизвестный организм»

Бесплатные награды во внутриигровом магазине

Мы не будем вынуждать вас использовать псионные способности и просто сообщим, когда бесплатные предметы будут доступны для получения во внутриигровом магазине:

26 сентября, 22:00 МСК

Эмблема «Древний Пустоты»

Декоративная булава «Длань чистильщика»

27 сентября, 22:00 МСК

Эмблема «Вперед, к Доминиону»

Декоративное двуручное древковое оружие «Пекло Чара»

28 сентября, 22:00 МСК

Эмблема «Роящаяся стая»

Декоративный двуручный арбалет «Исторгатель паразитов»

Как и с предметами, посвященными нашей годовщине, каждый бесплатный подарок будет доступен для получения до завершения совместной акции StarCraft.

Награды Twitch Drops: получите эмблемы, достойные вашего профиля

Летая над пустошами, зоркие протосские наблюдатели изучают окружение в поисках ценной информации. А что наблюдение может дать вам? С 26 сентября по 10 октября смотрите трансляции на каналах, для которых активированы Twitch Drops, в категории Diablo IV, чтобы получить эмблемы, достойные королевской стражи.

Для получения эмблемы «Вперед, к Доминиону» смотрите трансляции в течение 2 часов, для получения эмблемы «Древний Пустоты» — в течение 4 часов, для получения эмблемы «Роящаяся стая» — в течение 6 часов.

Жизнь за Айур!