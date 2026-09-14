CDPR и Blizzard объяснили, почему выбрали Варвара для скина Геральта и пообещали больше контента по Ведьмаку в Diablo 4

На BlizzCon 2026 CD Projekt и Blizzard представили первый взгляд на скин Геральта из Ривии для класса Варвар в Diablo 4. Однако получить его смогут не все: косметический предмет доступен только тем, кто оформит предзаказ на расширение "Баллады прошлого" в Battle.net или купит его после релиза. Таким образом, скин Геральта привязан исключительно к платформе Battle.net. Это означает, что игроки в Steam, например, остаются ни с чем.

Ситуация вызвала волну недовольства среди фанатов Diablo 4, которые уже владеют The Witcher 3 на других платформах. Ведь ремастер The Witcher 3 выйдет в Steam как бесплатное обновление 29 сентября 2026 года для всех, у кого уже есть базовая игра. Те, кто уже купил "Ведьмака 3" в Steam и заинтересован в "Балладах прошлого", скорее всего, приобретут дополнение там же и вряд ли захотят покупать игру повторно в Battle.net ради скина для Diablo 4.

Не хочу платить за вторую копию игры 15-летней давности, которая и так есть у большинства, кто в нее будет играть. Спасибо, Blizzard.

Он выглядит ужасно. Но я даже рад, потому что у меня не было ни малейшего желания оформлять предзаказ в худшем лаунчере ради этого. Надеюсь, потом они продадут его отдельно.

Гейм-директор Diablo Брент Гибсон тем временем объяснил, почему для скина они выбрали именно Варвара:

Когда мы смотрим на такие вещи, то сначала пытаемся найти пересечения. Что имеет смысл? Говоря о классах, изучая список персонажей, мы довольно быстро пришли к выводу, что именно на варвара можно добавить контент, вдохновленный Геральтом. Оба - мастера физической силы. Они всю жизнь тренировались, чтобы стать сверхсильными и мощными бойцами ближнего боя. Варвар способен владеть несколькими видами оружия одновременно. Геральт не владеет ими одновременно, но использует два меча: культовый стальной для людей и серебряный для монстров.

CD Projekt сообщила, что в следующем году в Diablo 4 появится еще больше контента по мотивам Ведьмака, а подробности раскроют позже.

Этот скин, переносящий стиль Геральта в адские пейзажи Санктуария, - лишь первый элемент контента, вдохновленного "Ведьмаком", который появится в Diablo 4. В разработке находятся и другие проекты, которые выйдут в экшен-RPG от Blizzard в 2027 году.