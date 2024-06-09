Число одновременных игроков Diablo 4 в Steam достигло новых высот, побив прежний рекорд

8 июня 2024 года ролевой экшен Diablo 4 от студии Blizzard Entertainment достиг нового рекордного показателя пикового онлайна в Steam. В этот день в виртуальном мире игры одновременно находились 38,9 тысячи человек, что стало абсолютным максимумом за всё время с момента релиза.
Столь стремительный рост популярности Diablo 4 связывают с недавним стартом четвёртого игрового сезона, который привнёс множество интересных нововведений и улучшений. Эти изменения пришлись по душе геймерам и вдохнули новую жизнь в проект. Кроме того, привлечению новых игроков могла способствовать и щедрая скидка в размере 50%, действовавшая в начале июня.
Согласно данным сервиса SteamDB, до начала текущего сезона максимальный суточный онлайн Diablo 4 колебался в пределах 4-7 тысяч человек. Однако в середине мая произошёл резкий скачок, и показатель вырос до впечатляющих 25-28 тысяч активных игроков.
Четвёртый сезон в Diablo 4 стартовал 14 мая и, по заявлению разработчиков из Blizzard, стал самым масштабным обновлением с момента выхода игры. Апдейт получил множество положительных отзывов от игрового сообщества, благодаря чему общая оценка Diablo 4 в Steam впервые достигла статуса «в основном положительные».
До этого в Blizzard сообщили, что общее число поклонников франшизы превысило внушительную отметку в 100 миллионов человек.
перелопатили крафт- вроде мелочь, а играть стало гораздо интереснее. Добавление экзальтов на шмотки оживило торговлю, а яма напомнила бессонные ночи в д3 в великих порталах. Хз- меня радуют нововведения, особенно я угорал, когда большинство стримеров диабло 4 даже не смотрели в сторону роги- и тут, спустя неделю старта сезона, появился хартсикер, разрывающий все и вся)
Это не сезон, а просто большой QOL патч. Изменений там по минимуму, а какого- то контента ещё меньше. Какую он там жизнь вдохнул в проект, я ваще хз. Вау, блокбастер от именитой студии собрал 40к онлайна в стиме, нет слов.
Как не стоила и 50% от своей стоимости, так и не стоит.
А ничего, что игра в стиме вышла почти спустя пол года после релиза? Все, кому игра была интересна, купили её на выходе. В стиме явно подтянулась лишь малая часть. Что-то я не помню игр, у которых бы спустя пол года после релиза оставались огромные показатели по продажам(разве что гта и ведьмак)
держите в курсе
Ну и, что там такого обновили и улучшили?
Это кстати к слову о том что на онлайн в в стиме в играх в принципе можно не ориентироваться. У серии 100+ лямов игроков, а онлайн в пике всего 38к был.
Это отличная первая, шедевральная вторая, таксебешная третья и roвнo roвнa четвёртая. Такие вот 100 миллионов. А анлайн 4ки да, 40 тысяч. Что для относительно свежей игры буззард - позор. И все эти 40 тысяч через неделю опять превратятся в тыкву // Александр Ковалёв
Ты таблетки принять забыл
А с Лилит можно segz делать?
Идёшь к специализированным художникам/аниматорам и вперёд // Александр Ковалёв
как то пох верите нет
Что аж решил уделить время на написание комментария. 🤣🤡 // Mikhail Romanenkov
Не верю