Число зверя повсюду в списке трофеев Diablo 4 ©

Даже в списке трофеев Diablo 4 присутствует адская атмосфера игры: цифровые достижения заставят вас убить чудовищ не менее 666 раз. Чтобы получить платиновый трофей, вам нужно заработать 25 других трофеев, и пять из них связаны с борьбой с легионами Ада. Пять бронзовых трофеев попросят вас уничтожить 666 демонов, падших или козлоногих, 666 призраков, скелетов или зомби, 666 змей или пауков, 666 утопленников, вампиров или оборотней и, наконец, 666 бандитов, культистов или рыцарей.



Требования для получения золотых трофеев потребуют от вас определенных усилий. Вам нужно будет разблокировать каждый аспект Кодекса силы, достичь 50-го уровня в хардкоре, а затем 100-го уровня с любым персонажем. Наконец, вам нужно будет исследовать все уголки Эстуара и убить мирового босса.



Полный список трофеев можно посмотреть здесь.