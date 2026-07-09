Даже 20 часов фарма не помогли: стример Diablo 4 не выбил ни одного "Iconic Mythic" и поставил под сомнение новый сезон

Новый сезон Diablo 4 под названием «Death Awakening» должен был вдохнуть свежую жизнь в систему самых редких предметов, однако первые недели после запуска вызывают у части сообщества всё больше вопросов. Одним из самых громких поводов для обсуждения стал эксперимент известного стримера и создателя контента wudijo, который посвятил почти 20 часов непрерывному фарму боссов, но так и не получил ни одного «Iconic Mythic».

Сезон стартовал 30 июня и принёс масштабную переработку мифических предметов. Blizzard изменила систему Mythic Uniques: теперь любой уникальный предмет может стать мифическим, а легендарные «Iconic Mythics» получили два гарантированных свойства, усиливающих их уникальные эффекты. Эти изменения должны были сделать охоту за добычей более разнообразной и открыть новые возможности для сборок.

Чтобы проверить, насколько реально получить самые редкие предметы, wudijo практически двое суток занимался исключительно фармом Helltides и логовищ боссов. За это время он накопил около 850 обычных ключей, 900 великих и ещё 127 превосходных ключей, после чего отправился на массовую зачистку боссов.

Результат оказался неожиданным. За тысячи убийств стример получил более сотни обычных Mythic-предметов, несколько мифических печатей и свыше пяти миллиардов золота, однако ни одного «Iconic Mythic», ради которого и затевался эксперимент. Более того, переработка добычи у кузнеца и создание новых предметов с помощью «Великолепных искр» также не помогли получить желаемый меч Эль'Друина.

Сам wudijo признал, что такой опыт оказался разочаровывающим. По его словам, Helltides отлично подходят для накопления обычных мифических предметов, однако если цель — конкретный «Iconic Mythic», текущая система выглядит чрезмерно суровой. Он также отметил другую проблему: к моменту, когда наконец выпадает мифическая версия нужного предмета, игрок зачастую уже успевает найти настолько удачный обычный уникальный экземпляр, что новинка оказывается не сильнее, а иногда даже хуже. Именно это произошло с его мифическим «Орлиным рогом», который после проверки отправился на переработку.

Эксперимент быстро стал одной из самых обсуждаемых тем среди поклонников Diablo 4. На Reddit многие игроки также жалуются на крайне низкую вероятность выпадения «Iconic Mythics» и считают, что подобная редкость плохо сочетается с концепцией сезона, полностью посвящённого обновлённой системе мифической экипировки.

Пока Blizzard не комментировала ситуацию. Однако если даже один из самых опытных игроков сообщества не смог получить ни одного «Iconic Mythic» после столь масштабного фарма, вполне вероятно, что разработчикам ещё предстоит пересмотреть баланс новой системы добычи.