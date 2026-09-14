Декард Каин и Диабло возвращаются в трейлере Diablo 4 - новый сезон покажет игрокам легендарные события серии

Blizzard представила геймплейный трейлер Season of Hell’s Legacy — нового сезона Diablo IV, который стартует 15 сентября 2026 года. В тот же день экшен-RPG выйдет на Nintendo Switch 2 в составе коллекции Age of Hatred.

Главной особенностью сезона станет сюжетная цепочка, посвящённая истории предыдущих игр серии. Игрокам предстоит заново пережить ключевые события прошлого Санктуария, столкнуться с воспоминаниями о легендарных героях и известных врагах и увидеть знакомые моменты в обновлённом виде, адаптированном специально для Diablo IV.

Season of Hell’s Legacy приурочен к 30-летию франшизы и должен стать своеобразным путешествием по её истории. При этом сезон сохранит привычную структуру Diablo IV с развитием персонажей, добычей экипировки и дополнительными испытаниями.

15 сентября также станет важной датой для пользователей Nintendo: Diablo IV впервые появится на Switch 2. Версия для новой консоли получит возможность играть вместе с владельцами других платформ, а прогресс можно будет переносить между поддерживаемыми системами.

Таким образом, Season of Hell’s Legacy предлагает не просто очередную сезонную историю, а возможность вернуться к прошлому Diablo через обновлённую версию событий внутри Diablo IV. Для поклонников серии это станет своеобразным интерактивным путешествием по тридцатилетней истории франшизы.