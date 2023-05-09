Diablo 4 будет поставляться в комплекте с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40 ©

У NVIDIA есть совершенно новый комплект для своих графических процессоров серии GeForce RTX 40, который дает вам бесплатную копию Diablo IV от Blizzard.

Выходящая 6 июня, Diablo IV — это последняя эпическая игра от Blizzard Entertainment, в которой Лилит будет главным антагонистом игры. Игра очень ожидаема, поскольку она предлагает более старый опыт Diablo и менее мультяшные визуальные эффекты, чем те, которые были в предыдущей части.

Теперь NVIDIA решила включить новую игру в свой последний пакет Rise Against Evil. Копия полной игры стоимостью 69,99 долларов США будет прилагаться ко всем покупкам графических карт GeForce RTX 40 для настольных ПК и ПК, оснащенных графическими картами от различных OEM-производителей. Самое приятное то, что игра будет поддерживать DLSS 3 при запуске, что очень важно, учитывая, насколько хорошо она работает и может обеспечить действительно высокую производительность.

Акция начинается 9 мая 2023 г. и заканчивается 13 июня 2023 г. Если вы получите код в этот период, у вас будет время до 13 июля 2023 г., чтобы активировать его. Обратите внимание, что коды погашения привязаны к региону. Коды, выданные в Северной Америке, могут быть погашены только в этом регионе. Чтобы активировать код, у вас должна быть NVIDIA GeForce Experience, а также учетная запись Battle.net. Для получения более подробных инструкций о том, как активировать код, посетите официальный сайт NVIDIA.

Хотя NVIDIA упоминает только свои графические карты GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti и RTX 4070 для ПК, как применимые к этой акции, мы вполне можем увидеть, что ноутбуки GeForce RTX 40 также получат рекламную сделку в будущем. Также еще неизвестно, представит ли NVIDIA этот комплект для видеокарт серии GeForce RTX 4060, которые будут выпущены в следующем месяце.