Diablo 4: Lord of Hatred получил 81 балл на Metacritic - пресса хвалит сюжет и новый класс, но не без оговорок

Релиз крупного дополнения Diablo 4: Lord of Hatred состоится 28 апреля, и сегодня появились первые рецензии от зарубежных изданий. На данный момент расширение получило 81 балл на Metacritic на основе 27 обзоров. Критики сходятся во мнении, что Blizzard удалось достойно завершить масштабную сюжетную арку, однако не все нововведения оказались одинаково сильны.

Портал Wccftech поставил дополнению 90 баллов, назвав его "отличным расширением, которое вдохнуло новую жизнь в экшен-RPG". Журналисты особо отмечают финал многолетней истории, новый класс Чернокнижника, который "чрезвычайно весело изучать", а также переработанные системы, улучшающие вариативность билдов и эндгейм.

Издание INVEN (87 баллов) акцентирует внимание на том, что Lord of Hatred ставит точку в первом крупном сюжном сегменте Diablo 4, стартовавшем в 2023 году. По мнению обозревателей, за три года сервис игры стабилизировался, а повествование обрело завершенность. Это "смелое расширение, которое ломает застой и вносит значительные изменения".

Более сдержанную оценку (82 балла) выставил COGconnected. Рецензенты считают, что дополнение получилось более весомым, чем Vessel of Hatred, а механика "Планы войны" порадует ветеранов, даже если это, по сути, ремикс уже существующего контента. Единственное разочарование - класс Паладина, названный "скучноватым", в то время как Чернокнижник - безусловный хит.

ComicBook (70 баллов) называет Lord of Hatred уверенным шагом вперед: "В игре появилась уверенность, понимание себя". Расширение не чинит все проблемы, но делает то, что работает, лучше. Это "сфокусированный опыт", обязательный для фанатов.

Самая низкая оценка на данный момент - 40 баллов от TheGamer. Журналисты признают, что дополнение понимает, каким должен быть Diablo, но тратит слишком много времени на нечто совершенно иное.

В итоге Diablo 4: Lord of Hatred получает крепкую "четверку" от прессы. Это обязательная покупка для тех, кто следит за сагой Лилит и Мефисто, и отличный повод вернуться для лояльной аудитории. Новичкам же советуют сначала пройти базовую кампанию.