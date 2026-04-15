Diablo 4: Lord of Hatred получила рейтинг для Switch, что указывает на выход игры на консоли Nintendo

Рейтинг, опубликованный Индонезийской рейтинговой комиссией (IGRS), предполагает, что Diablo 4: Lord of Hatred может выйти на Nintendo Switch. В регистрационных данных, общедоступных на сайте комиссии, указано, что дополнение будет поддерживаться портативной платформой Nintendo наряду с PS5, Xbox Series X и ПК, хотя официального подтверждения от Blizzard пока нет.

IGRS — это та же комиссия, которая недавно оказалась в центре утечек, касающихся 007: First Light и ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag. В случае с Lord of Hatred, однако, это не утечка: рейтинг открыто доступен для ознакомления на официальном сайте индонезийской рейтинговой системы, с общим описанием игры и чётко указанными платформами.

Возможность портирования на Switch не является неожиданностью для тех, кто следит за франшизой. Diablo 3 имела значительный успех на Nintendo Switch, портативная версия вышла в 2018 году. Diablo 2: Resurrected, HD-ремастер классической ARPG 2000 года, вышел на Switch одновременно с другими платформами в 2021 году. Эта тенденция существует и хорошо зарекомендовала себя.

Diablo 4: Lord of Hatred — второе крупное дополнение к ARPG от Blizzard, следующее за Vessel of Hatred, выпущенным в 2024 году. Запланированное на 28 апреля, дополнение официально добавляет в игру новый класс Паладина.