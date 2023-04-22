Diablo 4 не "предназначена для вечной игры", и в конце будет ждать очень сложный финальный босс ©

"Кошмарные" подземелья в Diablo 4 не будут ограничиваться 100 уровнем, но Blizzard утверждает, что в них будет нечто вроде финальной встречи с боссом, которая должна стать для вашего персонажа завершающим этапом.



В интервью, на котором присутствовал помощник директора игры Джо Пьепиора, подтвердил, что подземелья "Кошмара" будут становиться все сложнее даже после 100-го уровня, но есть предел сложности игры. Он сказал, что Diablo 4 не была создана для бесконечного масштабирования вашего персонажа и что в конце концов вы столкнетесь с "вершинным боссом", который испытает на прочность самые лучшие билды 100-го уровня.

[Diablo 4] не предназначена для того, чтобы в нее играли вечно. Поэтому есть существа, с которыми вы будете продолжать сражаться на все более и более высоких уровнях сложности [после 100-го уровня], но это контент, в котором вы будете как бы подталкивать себя, чтобы увидеть, насколько далеко вы можете продвинуть свой билд, а не пытаться какой-то бесконечной суммы наград со временем после 100-го уровня.

Пьепиора добавляет, что после 100-го уровня будет неопределенный момент, когда вы "получите максимальную силу снаряжения", и в этот момент вы сможете переквалифицировать и переделать своего персонажа, пока не почувствуете, что максимально улучшили свой билд. И тогда, и только тогда, по словам Blizzard, вы захотите сразиться с дефакто финальным боссом Кошмарного подземелья. По мнению Пьепиоры, у вас будет несколько попыток, прежде чем появится шанс победить его.

На 100-м уровне у нас есть вершинный босс, с которым мы хотим познакомить игроков и который сбалансирован таким образом, чтобы он был чрезвычайно, чрезвычайно сложным. Игрокам, достигшим 100-го уровня, будет очень трудно пройти этого босса. И ожидание заключается в том, что вы взяли свой класс, поняли свой билд, максимально использовали все, что могли, и очень хорошо изучили его. И это будет способ, с помощью которого вы сможете его одолеть.

Этот конкретный босс, который пока остается неназванным, не предназначен для получения мощного лута - в идеале, вы уже собрали лучшее снаряжение, какое только возможно, - его цель - дать игрокам чувство выполненного долга. Вы не прошли игру, тем более что это игра с живым сервисом, которая, по-видимому, будет получать обновления контента в течение многих лет, но вы доказали, что создали довольно крутого персонажа.

В этом и смысл - сказать: "Мне удалось собрать чрезвычайно мощного персонажа. Это мой главный камень, это цель, которую я поставил перед собой через некоторое время после достижения 100-го уровня". Знаете, это и есть стремление, за которым мы хотим, чтобы игроки гнались. Есть косметические вещи, есть другие награды, которые вы можете получить от этой встречи. Но дело не в том, чтобы получить больше снаряжения в этот момент. Как будто смысл получения снаряжения в том, чтобы сразиться с этим конкретным боссом.