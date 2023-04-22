Diablo 4 не "предназначена для вечной игры", и в конце будет ждать очень сложный финальный босс

"Кошмарные" подземелья в Diablo 4 не будут ограничиваться 100 уровнем, но Blizzard утверждает, что в них будет нечто вроде финальной встречи с боссом, которая должна стать для вашего персонажа завершающим этапом.
В интервью, на котором присутствовал помощник директора игры Джо Пьепиора, подтвердил, что подземелья "Кошмара" будут становиться все сложнее даже после 100-го уровня, но есть предел сложности игры. Он сказал, что Diablo 4 не была создана для бесконечного масштабирования вашего персонажа и что в конце концов вы столкнетесь с "вершинным боссом", который испытает на прочность самые лучшие билды 100-го уровня.
[Diablo 4] не предназначена для того, чтобы в нее играли вечно. Поэтому есть существа, с которыми вы будете продолжать сражаться на все более и более высоких уровнях сложности [после 100-го уровня], но это контент, в котором вы будете как бы подталкивать себя, чтобы увидеть, насколько далеко вы можете продвинуть свой билд, а не пытаться какой-то бесконечной суммы наград со временем после 100-го уровня.
Пьепиора добавляет, что после 100-го уровня будет неопределенный момент, когда вы "получите максимальную силу снаряжения", и в этот момент вы сможете переквалифицировать и переделать своего персонажа, пока не почувствуете, что максимально улучшили свой билд. И тогда, и только тогда, по словам Blizzard, вы захотите сразиться с дефакто финальным боссом Кошмарного подземелья. По мнению Пьепиоры, у вас будет несколько попыток, прежде чем появится шанс победить его.
На 100-м уровне у нас есть вершинный босс, с которым мы хотим познакомить игроков и который сбалансирован таким образом, чтобы он был чрезвычайно, чрезвычайно сложным. Игрокам, достигшим 100-го уровня, будет очень трудно пройти этого босса. И ожидание заключается в том, что вы взяли свой класс, поняли свой билд, максимально использовали все, что могли, и очень хорошо изучили его. И это будет способ, с помощью которого вы сможете его одолеть.
Этот конкретный босс, который пока остается неназванным, не предназначен для получения мощного лута - в идеале, вы уже собрали лучшее снаряжение, какое только возможно, - его цель - дать игрокам чувство выполненного долга. Вы не прошли игру, тем более что это игра с живым сервисом, которая, по-видимому, будет получать обновления контента в течение многих лет, но вы доказали, что создали довольно крутого персонажа.
В этом и смысл - сказать: "Мне удалось собрать чрезвычайно мощного персонажа. Это мой главный камень, это цель, которую я поставил перед собой через некоторое время после достижения 100-го уровня". Знаете, это и есть стремление, за которым мы хотим, чтобы игроки гнались. Есть косметические вещи, есть другие награды, которые вы можете получить от этой встречи. Но дело не в том, чтобы получить больше снаряжения в этот момент. Как будто смысл получения снаряжения в том, чтобы сразиться с этим конкретным боссом.
Не будет падать особый лут? С финального босса енд гейма? Серьёзно?
Вот затупок. Смысл в том, что ты должен уже весь лучший лут в игре собрать перед финальным боссом на макс сложности и победить его для себя. Это и есть высшая награда и повод поставить точку в игре. Ты думаешь это первое убийство босса этого будет? Сказано же что это максимальная сложность 100 уровня, ты игру раньше этого пройдешь уже, и этого же босса на меньшей сложности уже убьешь.
Лишь единицы дойду до финального босса , потому что они единицы
дьябло 2 тоже не предназначена. но люди всегда нахолят там себе занятия. пройти ад за всех персонажей на хардкоре, собрать лучший билд, уберквест, 99 уровень, пвп, лутраны в коопе. дьябло никогда не была про конечную цель. да и сезоны крайне эффективно поддерживают игру.
Вся боссовая сложность в почти всех играх их содержащих заключается в невовремя нажатой кнопке 'кувырок'
Так смысл билда как раз в том, чтобы персонаж становился сильнее и убивал всё и вся за секунды. Смысл от билда если всё равно босс будет сильнее моего персонажа и я буду 40 минут его убивать?
Смысл в том, чтобы поставить точку в игре на самой хардкорной сложности ласт босса, а не бегать трэш в данжике зачищать с имба билдом овергирнутым. Ты даже заголовок не прочитал чтоль? Вижу картинку дьябло - иду в комменты?
Только конченные будут играть в одну игру вечно. Например, фанатики 2-й.
Тупо надрачивать миллион часов, гриндя в одно и то же... -_-
дада, потом какой-нибудь донатер уже через месяц будет показывать на ютубе как он этого босса за 5 секунд с одной тычки на 1 лвл выносит.
Через сколько донатеры закрывают лигу в пое? Всегда и везде есть человек с деньгами, а тебе какая разница, твоя задача убить этого босса, месяц два, без разницы)
В пое нет доната,но задры апают 100 лвл за сутки после старта... Да и убер-боссов убивают +- за столько же.
Обычные игроки порой и за месяц - два игры не берут 100
В пое есть донат, не самый дешевый но и не самый дорогой. Вопрос ли в том что он почти не влияет на геймплей, ПОЧТИ. Так как есть донатные вкладки(вроде той где ты можешь вещи продавать на сайте) которые не доступны обычным игрокам, и которые не возможно получить игровым путем. Это и есть донат, который хоть немного но ВЛИЯЕТ на геймплей. Вопрос в том, какой донат будет в диабло 4. Возможно действительно одни лишь скины и батл пассы. Возможно и что то более серьёзное.
Разница только в том, что диабла то стоит как ААА. Если она еще и донат будет иметь...
Ой зря я делал предзаказ.
А что, хотел за 70 баксов контента на 10 лет чтобы не скучать?