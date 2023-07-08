Diablo 4 ослабляет способность некроманта, которая "настолько хороша, что крашит игру"

В Diablo 4 способность некроманта "Кровавое копье" была временно понерфлена, поскольку она крашила игру.
В примечаниях к хотфиксу для обновления 1.0.4 комьюнити-менеджер Адам Флетчер сообщил о классовых изменениях для некромантов. В частности, "Улучшенное Кровавое копье теперь пронзает максимум 10 врагов", а "Аспект голодной крови теперь выпускает максимум 3 Кровавых копья за каст".
"Кровавое копье" в сочетании с вышеупомянутым аспектом могло привести к вылету игры не только для игрока, использующего навык, но и для всех остальных участников сессии.
Это действительно ослабление "Кровавого копья", но "Кровавое копье" было настолько хорошо для некромантов, что это приводило к крашу игры!. Это временное решение, пока команда перерабатывает способ функционирования Легендарного аспекта, и мы ожидаем, что это изменение произойдет в 1 сезоне или вскоре после него.
Помимо этого, хотфикс улучшает общую стабильность игры.
Создается впечатление, что сами разрабы с тестерами сидели на первом уровне сложности и играли в соло. То пропуск ролика не синхронизирован для всей группы, то оказывается, что сборка такая мощная, что игру крашит. Аспекты и навыки делали без всякого представления о том, как будут функционировать в итоге билды?
Ну и конечно легендарная отмена патча через один день)
Какие тестеры))) тесты начались с 4 юиля и идут до 1 сезона))) Еще бы они тестеров нанимали, это же дорого. проще что бы игроки им сами все показали рассказали)
еще 1000 раз все понерфят, поломают, бустанут и тд., все играли в Daiblo 3 все вкурсе, со 2ой было не так, мы в свое время сразу получили 1,13 и 1,14 билды на дисках, там уже было все финализировано