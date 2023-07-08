Diablo 4 ослабляет способность некроманта, которая "настолько хороша, что крашит игру" ©

В Diablo 4 способность некроманта "Кровавое копье" была временно понерфлена, поскольку она крашила игру.



В примечаниях к хотфиксу для обновления 1.0.4 комьюнити-менеджер Адам Флетчер сообщил о классовых изменениях для некромантов. В частности, "Улучшенное Кровавое копье теперь пронзает максимум 10 врагов", а "Аспект голодной крови теперь выпускает максимум 3 Кровавых копья за каст".



"Кровавое копье" в сочетании с вышеупомянутым аспектом могло привести к вылету игры не только для игрока, использующего навык, но и для всех остальных участников сессии.

Это действительно ослабление "Кровавого копья", но "Кровавое копье" было настолько хорошо для некромантов, что это приводило к крашу игры!. Это временное решение, пока команда перерабатывает способ функционирования Легендарного аспекта, и мы ожидаем, что это изменение произойдет в 1 сезоне или вскоре после него.

Помимо этого, хотфикс улучшает общую стабильность игры.