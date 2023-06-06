Diablo 4 отмечает релиз музыкальным клипом от Холзи и участника BTS ©

Сегодня, 6 июня, состоялся официальный релиз долгожданного продолжения культовой серии ролевых экшенов Diablo. В Blizzard Entertainment решили по-особенному запечатлеть этот момент, опубликовав музыкальный клип с участием известных исполнителей. Песню по мотивам Diablo 4 исполнила номинированная на премию «Грэмми» певица Холзи и SUGA из BTS.

Музыкальный клип был посвящен главной демонессе в Diablo 4 — Лилит. Ролик был создан под руководством постановщика Генри Хобсона, который в качестве основных декораций использовал известную французскую часовню в Камбре. Blizzard украсила потолок храма и картинами и 160-футовой фреской, вдохновленной визуальным стилем игры.

Поп-звезда Холзи поделилась своим воодушевлением по поводу совместной работы с SUGA над музыкальным видео в честь выхода Diablo 4:

Я в восторге от того, что мне удалось поработать вместе с SUGA из BTS над переосмысленной версией «Lilith» для гимна Diablo IV! Проведя бессчетное количество часов в Санктуарии со своей семьей, я здесь и как фанат, и как сотрудник. Кроме того, я всегда хотел создать концепт с SUGA с темной мифологией. Надеюсь, поклонникам Diablo, Шуге и мне понравятся объятия Лилит.

Diablo 4 уже доступно для игры на всех актуальных платформах, включая ПК, PlayStation и Xbox.