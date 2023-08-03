Хотя в недавно опубликованных примечаниях к патчу 1.1.1 об этом прямо не говорилось, Blizzard подтвердила, что в обновлении действительно будет исправлена давняя проблема Diablo 4.
Проблема связана с тем, как Diablo 4 управляет VRAM. В худшем случае это может привести к аварийному завершению игры после того, как закончится запас видеопамяти. Однако до того, как это произойдет, игра будет излишне заикаться, даже когда VRAM должно быть достаточно.
Эта проблема существовала при запуске игры, была исправлена, а затем снова вернулась в недавнем патче. Проблема также затронула пользователей PlayStation 5, но, к счастью, в скором времени все это будет устранено.
Адам Флетчер, руководитель сообщества Diablo, подтвердил в твиттере, что в патче 1.1.1 будут внесены изменения в управление VRAM.
Патч 1.1.1 выйдет во вторник, 8 августа. Кроме исправления VRAM, патч в основном направлен на улучшение всех классов, особенно варваров и колдунов, а также на увеличение количества выпадающих легендарных предметов в ключевых зонах. Плотность монстров и здоровье боссов также будут скорректированы.
Diablo 4 перестанет сжирать всю вашу видеопамять после выхода следующего патча©
Хотя в недавно опубликованных примечаниях к патчу 1.1.1 об этом прямо не говорилось, Blizzard подтвердила, что в обновлении действительно будет исправлена давняя проблема Diablo 4.
Лучше бы Diablo 4 перестало "жрать" новостные ленты игровых изданий. Кому это интересно - тот найдет информацию по игре, остальным же, я думаю, все эти аля киберпанк (чудеса маркетинга) конкретно поднадоели.