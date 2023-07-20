Diablo 4 подверглась ревью-бомбингу после патча 1.1.0 , который не понравился игрокам ©

Хотя у Blizzard Entertainment есть причины радоваться невероятным достижениям Diablo 4, компания не могла представить себе худшего кануна начала первого сезона игры.

В связи с дебютом первого сезона контента, разработчики недавно выпустили обновление 1.1.0 для Diablo 4, однако это вызвало гнев многих игроков. По мнению сообщества, внесенные изменения уменьшили силу атаки классов, сделали прогресс более разочаровывающим и усложнили некоторые конкретные действия в эндгейме. Отметим, например, увеличение количества угольков, необходимых для открытия сундуков во время Адского прилива, и уменьшение опыта, назначаемого в высокоуровневых активностях.

Blizzard Entertainment, явно уверенная в том, что сделала, назначила на пятницу, 21 июля, разъяснительное мероприятие, в ходе которого выскажет свою точку зрения на внесенные изменения. Определенная часть игроков, вместо того чтобы терпеливо ждать объяснений команды разработчиков, начала протестовать самым громким и беспорядочным образом, то есть засыпая Diablo 4 негативными отзывами на Metacritic. Недавний поток из нулей снизил средний пользовательский рейтинг до 3,2 на PS5 и 3,5 на ПК, что сильно противоречит гораздо более высоким показателям Metascore, которые на двух платформах составляют соответственно 88 и 86.