Diablo 4 получила еще одно срочное обновление с исправлениями ошибок ©

Blizzard Entertainment продолжает работать над улучшением стабильность Diablo 4, хотя игра доступно только в рамках раннего доступа для владельцев расширенного издания. Разработчики выпустили очередной хотфикс для версии 1.0.2 с решением небольшого перечня известных проблем. Патч является серверным апдейтом и скачивать его не придется, но включает несколько действительно важных исправлений.

Как сообщается, новое обновления для Diablo 4 предназначено для повышения общей стабильности серверов на ПК и консолях. Вероятно, разработчики игры вносят скрытые изменения для подготовки к весьма скорому официальному релизу, чтобы избежать очередей и сбоев.

Вместе с этим патч приносит сразу несколько исправления, предназначенных для заданий в мире игры. В обновлении устранили ошибку, из-за которой Астарот разрушал дом, прежде чем перейти к нему, что мешало выполнению квеста "Пока мир горит". Также была исправлена ошибка, из-за которой во время квеста "Украденное изобретение" появлялись несколько Дарселов, что блокировало его прохождение.

Официальный выход Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях.