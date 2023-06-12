Diablo 4 получила новый патч с исправлениями боссов, подземелий и PvP ©

Студия Blizzard Entertainment выпустила еще одно небольшое, но важное обновление для Diablo 4. Ролевой экшен получил серверный патч, а значит скачивать несколько ГБ данный вам не придется, тем не менее апдейт приносит множество полезных исправлений. Разработчики поделились полным списком изменений в патче, с которым вы можете ознакомиться ниже в данном посте.

Новому обновлению присвоена категория "хотфикс" и глобально он не изменяют актуальную версию игры 1.0.2. Несмотря на это оно приносит несколько весомых улучшений в Diablo 4, которые касаются боссов и подземелий. Также в этом патче, разработчики исправили некоторые ошибки, связанные PvP активностями.

Список изменений в 8 хотфиксе для версии 1.0.2:

Боссы

Исправлена ​​ошибка, из-за которой «Хранитель» в подземелье «Замковый камень» исчезал с одной из своих способностей.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой столкновение с Вершиной 100-го уровня не развивалось должным образом.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой босс подземелья не мог нацелиться на игрока во время некоторых столкновений.

PvP

Исправлена ​​ошибка, из-за которой корректировки урона в PvP неправильно сочетались с другими параметрами снижения урона, что приводило к неверным ожиданиям по отношению к другим игрокам.

Подземелья

Дальнейшие корректировки рейтинга элитных монстров в подземельях.

Устранена проблема, из-за которой члены группы, которые провалили подземелье Кошмаров, оказывались в разных подземельях нового Подземелья Кошмаров.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки могли получать кредиты на прохождение Кошмарных подземелий, когда другие члены группы проходили Обычные подземелья.

Предметы

Исправлена ​​ошибка, из-за которой предметы попадали на более низкие мировые уровни, чем предполагалось изначально.

Другое

Дальнейшие исправления и улучшения стабильности.

Diablo 4 доступна для игры на ПК и консолях.