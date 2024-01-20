на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 095 оценок

Diablo 4 получила обновление 1.3.0 в преддверии старта третьего сезона

monk70
Новости

Blizzard опубликовала существенное обновление 1.3.0 для Diablo 4, которое вносит многочисленные изменения и улучшения в связи с началом сезона конструкторов, запланированного на следующую неделю.

В обновлении представлены новые уникальные предметы и скины с целью улучшения некоторых наименее используемых способностей сообщества, в частности «Разреза» варвара, «Шторма молний» друида и «Метеора» волшебницы. Также были внесены некоторые изменения в баланс, например, миньоны-некроманты с лидерами культов бьют сильнее.

Список изменений очень длинный, а также включает незначительные исправления и изменения в некоторых динамиках и режимах финальной игры, поэтому обязательно с ним ознакомьтесь.

Напоминаем, что Сезон Конструктов откроется в 21:00 по московскому времени 23 января 2024 года.

8
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий