Diablo 4 получила патч первого дня версии 1.06 ©

Как и ожидалось от онлайн-игры, Blizzard Entertainment выпустила обновления первого дня 1.06 для Diablo 4 на всех платформах. Это довольно небольшая загрузка, но ее автоматически получат все игроки, подключив игру к сети. Размер скачиваемых файлов для PS5 составляет всего 60 МБ.

Blizzard не раскрыла никаких примечаний к патчу, хотя помощник игрового директора игры Джозеф Пьепиора подтвердил, что патч первого дня будет включать в себя изменения баланса.