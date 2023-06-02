Diablo 4 06.06.2023
7.7 414 оценок

Diablo 4 получила патч первого дня версии 1.06

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monk70
Новости

Как и ожидалось от онлайн-игры, Blizzard Entertainment выпустила обновления первого дня 1.06 для Diablo 4 на всех платформах. Это довольно небольшая загрузка, но ее автоматически получат все игроки, подключив игру к сети. Размер скачиваемых файлов для PS5 составляет всего 60 МБ.

Blizzard не раскрыла никаких примечаний к патчу, хотя помощник игрового директора игры Джозеф Пьепиора подтвердил, что патч первого дня будет включать в себя изменения баланса.

Обновления
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Takimo

Как обновляют игру те что купили с на ру акк? если не отображается в battle net

-1
жифорсник

я на Казах аккаунт купил

0