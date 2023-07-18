Diablo 4 получила первый крупный патч 1.1.0

Старт долгожданного 1-го сезона Diablo 4 уже близок, и поэтому разработчики из Blizzard Entertainment готовят почву для новой фазы ролевой игры, публикуя патч 1.1.0 для ПК, PlayStation и Xbox.
Разработчики объяснили, что они воспользовались отзывами, полученными за последние недели от сообщества и сделали целый ряд улучшений, оптимизаций, модификаций и дополнений, чтобы сделать исследование открытого мира Санктуария еще более захватывающим.
Обновление 1.1.0 для Diablo 4 содержит новые уникальные предметы и легендарные скины, с помощью которых можно улучшить своих персонажей в Вечном и Сезонном мирах: эти уникальные предметы можно получить на IV мировом уровне, а легендарные скины можно разблокировать на любом уровне мир.
- Разблокировка Алтаря Лилит теперь распространяется на всю учетную запись.
- Открытие карты теперь доступно для всей учетной записи.
- Шепот больше не будет вознаграждать пылью сигилов.
- Общее качество лута было значительно улучшено для тихих сундуков.
- Время применения способности «Покинуть подземелье» увеличено с 3 до 5 секунд.
- В целом мы уменьшили склонность многих монстров к передвижению в бою, так что персонажам ближнего боя не нужно так много преследовать своих врагов.
- Добавлена поддержка беспроводного контроллера PS5 Dual Sense Edge для ПК.
Конечно, патч включает в себя очень длинный список исправлений ошибок и мелких изменений баланса. Если вам нужно знать все, вы можете ознакомиться с полными примечаниями к патчу здесь.
В Diablo IV можно играть на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Обновление 1.1 уже доступно, а первый сезон стартует в этот четверг (20 июля).
Новость о том, что нужно перейти по ссылке почитать там )
вот это хорошо, а то там мусор один падает и непонятно зачем эти ключи покупать
Ну дай бог не последний.
Сначала после выхода игры небольшим патчем всех нехило апнули, а теперь в обратную сторону в сотню раз сильнее понерфили. Навыки, предметы, опыт - всё в дикий минус.
Я не играю в диабло 4. Ну не пойму зачем "Время применения способности «Покинуть подземелье» увеличено с 3 до 5 секунд." Пытаются все дольше делать кач!?
Ложка дёгтя)