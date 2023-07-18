Diablo 4 получила первый крупный патч 1.1.0 ©

Старт долгожданного 1-го сезона Diablo 4 уже близок, и поэтому разработчики из Blizzard Entertainment готовят почву для новой фазы ролевой игры, публикуя патч 1.1.0 для ПК, PlayStation и Xbox.

Разработчики объяснили, что они воспользовались отзывами, полученными за последние недели от сообщества и сделали целый ряд улучшений, оптимизаций, модификаций и дополнений, чтобы сделать исследование открытого мира Санктуария еще более захватывающим.

Обновление 1.1.0 для Diablo 4 содержит новые уникальные предметы и легендарные скины, с помощью которых можно улучшить своих персонажей в Вечном и Сезонном мирах: эти уникальные предметы можно получить на IV мировом уровне, а легендарные скины можно разблокировать на любом уровне мир.

Разблокировка Алтаря Лилит теперь распространяется на всю учетную запись.

Открытие карты теперь доступно для всей учетной записи.

Шепот больше не будет вознаграждать пылью сигилов.

Общее качество лута было значительно улучшено для тихих сундуков.

Время применения способности «Покинуть подземелье» увеличено с 3 до 5 секунд.

В целом мы уменьшили склонность многих монстров к передвижению в бою, так что персонажам ближнего боя не нужно так много преследовать своих врагов.

Добавлена поддержка беспроводного контроллера PS5 Dual Sense Edge для ПК.

Конечно, патч включает в себя очень длинный список исправлений ошибок и мелких изменений баланса. Если вам нужно знать все, вы можете ознакомиться с полными примечаниями к патчу здесь.

В Diablo IV можно играть на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Обновление 1.1 уже доступно, а первый сезон стартует в этот четверг (20 июля).