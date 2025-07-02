Diablo 4 получила поддержку Multi Frame Generation и DLSS 4 для обладателей видеокарт NVIDIA

Девятый сезон "Грехи хорадримов" Diablo 4 получил не только новый контент, но и ряд технических нововведённей, которыми могут воспользоваться обладатели видеокарт NVIDIA. Речь идет об поддержке DLSS 4 (для серий 20, 30, 40 и 50) и Multi Frame Generation. NVIDIA опубликовала несколько графиков, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Истребляйте демонов красиво с NVIDIA DLSS 4

Битва за Санктуарий становится особенно зрелищной. В 9-м сезоне «Грехи хорадримов» мы вводим поддержку NVIDIA DLSS 4 с механизмом Multi-Frame Generation.

Технологии DLSS Frame Generation и NVIDIA Reflex работали в Diablo IV с самого запуска. Они повышали частоту кадров на максимум и при этом сокращали задержку обработки, благодаря чему бои с демонами становились быстрее, а управление — отзывчивее. В прошлом году мы добавили в Санктуарий трассировку лучей, чтобы ваши странствия стали зрелищными и динамичными, как никогда прежде.

1 июля версия 2.3.0 привнесет в игру встроенную поддержку DLSS 4 с технологией Multi Frame Generation, которая значительно улучшает производительность. Прежде ее приходилось включать через приложение NVIDIA.

Надеемся, вас порадуют новые визуальные эффекты, пока вы будете прорубать себе путь через полчища демонов!