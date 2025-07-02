Diablo 4 получила поддержку Multi Frame Generation и DLSS 4 для обладателей видеокарт NVIDIA

Девятый сезон "Грехи хорадримов" Diablo 4 получил не только новый контент, но и ряд технических нововведённей, которыми могут воспользоваться обладатели видеокарт NVIDIA. Речь идет об поддержке DLSS 4 (для серий 20, 30, 40 и 50) и Multi Frame Generation. NVIDIA опубликовала несколько графиков, с которыми вы можете ознакомиться ниже.
Истребляйте демонов красиво с NVIDIA DLSS 4
Битва за Санктуарий становится особенно зрелищной. В 9-м сезоне «Грехи хорадримов» мы вводим поддержку NVIDIA DLSS 4 с механизмом Multi-Frame Generation.
Технологии DLSS Frame Generation и NVIDIA Reflex работали в Diablo IV с самого запуска. Они повышали частоту кадров на максимум и при этом сокращали задержку обработки, благодаря чему бои с демонами становились быстрее, а управление — отзывчивее. В прошлом году мы добавили в Санктуарий трассировку лучей, чтобы ваши странствия стали зрелищными и динамичными, как никогда прежде.
1 июля версия 2.3.0 привнесет в игру встроенную поддержку DLSS 4 с технологией Multi Frame Generation, которая значительно улучшает производительность. Прежде ее приходилось включать через приложение NVIDIA.
Надеемся, вас порадуют новые визуальные эффекты, пока вы будете прорубать себе путь через полчища демонов!
Логично. Тем более рост кадров помогает снижать энергопотребление даже учитывая затраты на эту генерацию.
А ещё с этим патчем получила утечку памяти. За 30 мин игры, кушает 27
вчера весь вечер играл, всё ок