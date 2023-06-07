Diablo 4 получит новые и улучшенные графические функции ©

Blizzard опубликовал новый пост, посвященный технической стороне графики Diablo 4. В конце обширного сообщения содержится информация о том, что Diablo 4 получит "новые возможности" в графическом плане, и команда разработчиков "оптимизирует существующие".

После запуска команда продолжит вводить новые функции, улучшать и оптимизировать существующие. Мы приветствуем ваши отзывы и призываем вас делиться любыми мыслями на форумах Diablo 4. А пока спасибо, что присоединились к нам в этом глубоком погружении в графику, которая делает Diablo 4 такой художественно зловещей.

Blizzard подробно описывает такие вещи, как рендеринг теней, HDR, тени и разрешение. Другими словами, не ждите повышения производительности до 60 fps для Xbox One/PS4 или каких-либо других изменений. Blizzard не говорит об этом прямо, но по всему сообщению в блоге чувствуется, что команда разработчиков действительно пытается расширить возможности технологий нового поколения, и поэтому не ожидайте, что многие из этих графических улучшений будут доступны на железе старого поколения.