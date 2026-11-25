Blizzard анонсировала 16-й сезон Diablo 4 под названием «Ставка Тираэля». Он стартует 1 декабря 2026 года в 20:00 по московскому времени. Игрокам предстоит продолжить войну с культом смерти Улло-Сар, чьё влияние вышло за пределы Разрывов. Помогая Тираэлю, герои должны раскрыть тайну предводителя сектантов.

Главная новинка сезона — двойная угроза жнецов. Оскверненная жница объединит силы со Сломленным жнецом, и они будут действовать как единое целое, используя объединённые способности. После победы над дуэтом в сезонной цепочке заданий игроки смогут сразиться с ними в логове в Зарбинзете, где те станут отличным источником эпохальных уникальных предметов.

Также в игре появятся два новых древа военных планов. Тактика военных планов позволит вкладывать очки в узлы, чтобы чаще встречать нужные задачи и получать желаемые награды, а благословения Тираэля подарят небоевые преимущества, например больше сезонной репутации или валюты. Для перераспределения очков тактики понадобятся метки Мудрости, а для благословений — золото.

Кроме того, Blizzard усилит комплекты талисмана с помощью хорадримских предметов, которые позволят получать бонусы комплекта с меньшим числом оберегов, освобождая ячейки для новых комбинаций. Адский натиск станет удобнее: события будут проходить чаще, а аберрантная зола перестанет исчезать после завершения события.

В игру также перенесут некоторые особенности сезона инфернального наследия: Совет воплощений Единого Зла останется в Тристраме, а Диабло можно будет призвать вне подземелья. Предварительная загрузка обновления 3.3.0 начнётся 30 ноября в 21:00 по московскому времени на Battle.net, Xbox и PlayStation.