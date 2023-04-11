Diablo 4 06.06.2023
7.7 364 оценки

Diablo 4 попала на обложку следующего номера Game Informer

©
butcher69
Новости

Главной темой следующего выпуска журнала Game Informer будет Diablo 4 - обложку украсят иллюстрации двух ключевых NPC предстоящего ролевого экшена - Инарий (обычное издание) и Лилит («золотое» издание), а внутри будет много новых материалов о проекте.

Например, журналисты Game Informer предложат игрокам интервью с представителями Blizzard, где подробно расскажут о различном эндгейм-контенте. Также в номере будет много другой полезной, и не очень, информации, которая позволит скрасить ожидание релиза игры, запланированного на 6 июня 2023 года.

3
0
Последние посты по игре Diablo 4
Новый трейлер Diablo 4 посвятили Разбойнице
Новый трейлер Diablo 4 посвятили Разбойнице
Один из игроков спросил, почему Battle Pass в Diablo 4 никого не огорчает, ответы удивили
Один из игроков спросил, почему Battle Pass в Diablo 4 никого не огорчает, ответы удивили
"Книга Лората" Diablo 4 раскрывает возможного нового врага, связанного с культовым боссом из Diablo 2
"Книга Лората" Diablo 4 раскрывает возможного нового врага, связанного с культовым боссом из Diablo 2
Комментарии: 0
Ваш комментарий