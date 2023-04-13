Diablo 4 позволит пропустить кампанию после первого прохождения ©

Diablo 4 имеет достойный эндгейм, по крайней мере, судя по последнему видео от разработчиков, но чтобы добраться до него, нужно пройти кампанию. Поскольку игрокам бета-версии приходится повторять историю с дополнительными персонажами, будет ли то же самое относиться к полной игре, особенно в отсутствие режима приключений?

Blizzard Entertainment заявила, что завершение кампании один раз позволяет пропустить ее с любыми будущими персонажами. Благодаря тому, как устроен мир, и абсолютной свободе перемещаться куда угодно, игроки могут расставлять приоритеты в том контенте, который им нужен, не беспокоясь о кампании.

Разумеется, в каждом новом сезоне вам придется прокачивать нового персонажа с нуля. Максимальное использование боевого пропуска также займет около 80 часов, то есть столько же времени, чтобы достичь максимального уровня для одного персонажа.

Diablo 4 выходит 6 июня на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК. 20 апреля будет новая прямая трансляция обновления для разработчиков, чтобы предоставить более подробную информацию об эндгейме.