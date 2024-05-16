Diablo 4 продается с 50% скидкой и предлагает пробную игру до 21 мая

Несмотря на то, что запуск 4-го сезона оказался, вроде как, успешным для Diablo 4 и вернул интерес публики к игре, разработчикам оказалось этого не достаточно и поэтому они решили обьявить о кратковременной акции для привличения новых игроков.
До 21 мая на базовую версию игры распространяется скидка в размере 50%, а те желающие, которые имеют сомнения в решении стоит ли покупать игру, могут воспользоватся возможностью пробной игры, но доступ ко всему контенту в такой версии будет ограничен.
Акция доступна лишь на ПК в Battle.net.
И даром не надо)
Опять понюхать собачьи какаши дают недельку ) // Jo Black
За сараем закопать // Крест Животворящий
Купил ее за 6к в предзаказе... Теперь вот даж не знаю кому слить это УГ.
Так засрать культовую серию игр ,это надо талант иметь . // Никита Василенко
50 уэро(
а мы россияне то и купить не сможем