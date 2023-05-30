Diablo 4 снова заколлабилась с KFC ©

В начале мая появилась неофициальная информация о том, что в связи с предстоящим выходом Diablo 4 студия Blizzard Entertainment вновь объединит усилия с сетью ресторанов быстрого питания KFC. Результатом сотрудничества двух компаний должны были стать награды (косметические предметы), которые клиенты ресторанов смогут получить в предстоящем выпуске.



Официальное подтверждение второго раунда сотрудничества с Blizzard и Diablo 4 появилось на официальном сайте KFC в США.

Каждый покупатель сможет получить в общей сложности пять косметических предметов. Самые дешевые сэндвичи стоят около $5, а разблокировка всех дополнений в Diablo IV обойдется примерно в $25.



Неожиданностью может стать то, что об акции почти ничего не известно. И Blizzard, и KFC нигде не рекламируют свое партнерство. На сайте ресторана есть вкладка FAQ, но на текущий момент она неактивна. Поэтому покупателям придется выяснять подробности самостоятельно. Интересно посмотреть, придут ли фанаты Diablo и на этот раз, так же отчаянно, как и на первую кампанию KFC.