Diablo 4 06.06.2023
7.7 407 оценок

Diablo 4 снова заколлабилась с KFC

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Procy_on
Новости

В начале мая появилась неофициальная информация о том, что в связи с предстоящим выходом Diablo 4 студия Blizzard Entertainment вновь объединит усилия с сетью ресторанов быстрого питания KFC. Результатом сотрудничества двух компаний должны были стать награды (косметические предметы), которые клиенты ресторанов смогут получить в предстоящем выпуске.

Официальное подтверждение второго раунда сотрудничества с Blizzard и Diablo 4 появилось на официальном сайте KFC в США.

Каждый покупатель сможет получить в общей сложности пять косметических предметов. Самые дешевые сэндвичи стоят около $5, а разблокировка всех дополнений в Diablo IV обойдется примерно в $25.

Неожиданностью может стать то, что об акции почти ничего не известно. И Blizzard, и KFC нигде не рекламируют свое партнерство. На сайте ресторана есть вкладка FAQ, но на текущий момент она неактивна. Поэтому покупателям придется выяснять подробности самостоятельно. Интересно посмотреть, придут ли фанаты Diablo и на этот раз, так же отчаянно, как и на первую кампанию KFC.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Zonen

Бургер из мяса демона♨️

1
Winns
Спойлер
0
kolinmah

Прочитал как "заколбасилась")

0
MeduzaRUS

получается в ростиксе соответственно?)

-1
Локомотор Чемодан

чем ещё привлечь аудиторию? Правильно! Общепитом и дерьмовым фастфудом.

p.s. поясню, я ничего не имею против КФС или какой-либо ещё рыгаловки, сам там бываю, но вот подача рекламы через жратву, такой себе шаг для многомиллиардной инди-студии.

-1
Augustus Pablo

ууууу надеюсь в Европе тоже будет

-2