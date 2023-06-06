Diablo 4 стала самой быстро продаваемой игрой Blizzard Entertainment за все время ©

Diablo IV, последняя часть знаменитой франшизы Diablo, достигла значительного рубежа, получив звание самой быстро продаваемой игры Blizzard Entertainment за все время. Этот успех обусловлен, прежде всего, самыми высокими продажами перед запуском игры, когда-либо зарегистрированными Blizzard, как на консолях, так и на ПК.

С момента запуска игры в раннем доступе 1 июня, всего за четыре дня она набрала поразительные 93 миллиона часов игрового времени. Другими словами, при непрерывной игре это составит более 10 000 лет, что эквивалентно игре 24 часа в сутки с момента зарождения человеческой цивилизации.

По словам Рода Фергюссона, генерального менеджера Diablo, "Для команды Diablo IV это момент, к которому мы готовились много лет. Мы очень гордимся тем, что можем предложить игрокам самую богатую историю, когда-либо рассказанную в игре Diablo". Diablo IV предлагает игрокам множество возможностей - от индивидуальной настройки персонажа до сбора легендарного лута в соответствии с их игровым стилем, и все это во время сражения с ужасными демонами.

Фергюссон также отметил огромную поддержку, которую получила Diablo IV с момента ее анонса в 2019 году. "С момента анонса игры в 2019 году поддержка миллионов игроков по всему миру подтолкнула нас к выпуску нашего мрачного видения Санктуария. Слава Лилит, Благословенной Матери", - сказал он.

Майк Ибарра, президент Blizzard Entertainment, высоко оценил Diablo IV, заявив: "Наша концепция в Blizzard заключается в создании легендарного опыта для всех, и Diablo IV является невероятным воплощением этой концепции". По его словам, это мастерски созданное воплощение вселенной Diablo стало примером таланта команды разработчиков и предложило гостеприимную платформу как для ветеранов серии, так и для новичков. Он добавил: "Являетесь ли вы ветераном серии или впервые погружаетесь в Санктуарий, мы приветствуем игроков на глобальной презентации Diablo IV".