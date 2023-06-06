Diablo 4 стала самой быстро продаваемой игрой Blizzard Entertainment за все время

Diablo IV, последняя часть знаменитой франшизы Diablo, достигла значительного рубежа, получив звание самой быстро продаваемой игры Blizzard Entertainment за все время. Этот успех обусловлен, прежде всего, самыми высокими продажами перед запуском игры, когда-либо зарегистрированными Blizzard, как на консолях, так и на ПК.
С момента запуска игры в раннем доступе 1 июня, всего за четыре дня она набрала поразительные 93 миллиона часов игрового времени. Другими словами, при непрерывной игре это составит более 10 000 лет, что эквивалентно игре 24 часа в сутки с момента зарождения человеческой цивилизации.
По словам Рода Фергюссона, генерального менеджера Diablo, "Для команды Diablo IV это момент, к которому мы готовились много лет. Мы очень гордимся тем, что можем предложить игрокам самую богатую историю, когда-либо рассказанную в игре Diablo". Diablo IV предлагает игрокам множество возможностей - от индивидуальной настройки персонажа до сбора легендарного лута в соответствии с их игровым стилем, и все это во время сражения с ужасными демонами.
Фергюссон также отметил огромную поддержку, которую получила Diablo IV с момента ее анонса в 2019 году. "С момента анонса игры в 2019 году поддержка миллионов игроков по всему миру подтолкнула нас к выпуску нашего мрачного видения Санктуария. Слава Лилит, Благословенной Матери", - сказал он.
Майк Ибарра, президент Blizzard Entertainment, высоко оценил Diablo IV, заявив: "Наша концепция в Blizzard заключается в создании легендарного опыта для всех, и Diablo IV является невероятным воплощением этой концепции". По его словам, это мастерски созданное воплощение вселенной Diablo стало примером таланта команды разработчиков и предложило гостеприимную платформу как для ветеранов серии, так и для новичков. Он добавил: "Являетесь ли вы ветераном серии или впервые погружаетесь в Санктуарий, мы приветствуем игроков на глобальной презентации Diablo IV".
Хорошей игре, хорошие продажи!
Бабла в рекламу явно вложили немеряно...
Вот и результат
Одно другому не мешает. Франшиза популярная, культовая, продолжение ждали десяток лет, уже этого достаточно для массы предзаказов. Плюс конечно удачная маркетинговая кампания и сама игра на старте оправдывает ожидания, так что заслуженно.
Ну это громкое заявление. Не всем игра понравилась.
Она не понравилась только тем кто в нее не играл.
Она не валютная купюра, чтоб всем нравится, это нормально. Но отзывы более чем положительные. В визуальном и техническом плане -- так и вовсе отлично, что по сегодняшним реалиям большая редкость. Вышла на все утюги, отсюда и массовая заинтересованность, соответственно, высокие продажи.
Я вот революции и не ждал, получилось вполнешное развитие идей, не стали изобретать велосипед и чинить, то что работало. Насчет жалоб, некоторые оправданы, другие из разряда "раньше деревья были выше и трава зеленее". Но так или иначе, то что продолжение вышло и не угробило все к чертям -- это уже один сплошной плюс.
Пошли они со своей Диаблой в одно место!
Желаю Blizzard скорейшего краха.
С киберпуком так же было, реклама из всех щелей лилась. В итоге даже в том убогом состоянии она окупилась до выхода. Тут тоже самое. Правда тут с тех стороны нет проблем, но рекламы так же, выше крыши.