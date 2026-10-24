Diablo 4 увеличит размер стопки Осколков Первородного Зла после нескольких недель жалоб игроков

Blizzard увеличит максимальное количество Осколков Первородного Зла в одной ячейке инвентаря Diablo 4 с 1 до 99. Изменение вступит в силу 28 октября и исправит одно из раздражающих ограничений 15-го сезона, из-за которого сезонные предметы занимали слишком много места.

Осколки Первородного Зла необходимы для получения соответствующих сил в текущем сезоне, однако до сих пор каждый предмет занимал отдельную ячейку. Игроки могли носить с собой лишь по одному осколку каждого типа, что создавало дополнительные неудобства при управлении инвентарём. Ограничение вызвало недовольство сообщества, а некоторые пользователи даже придумали обходной способ хранить предметы.

Теперь Blizzard разрешит складывать до 99 осколков в одну ячейку. Формально это означает увеличение лимита на 9800% относительно прежнего значения, хотя в обсуждениях изменение уже называют ростом на 9900%.

Впрочем, решение не вызвало всеобщего восторга. В обсуждениях на Reddit часть игроков отмечает, что разработчикам потребовалось несколько недель, чтобы исправить проблему, которая была очевидна с самого начала сезона. Поэтому вместо благодарности Blizzard получила новые претензии к срокам реакции на отзывы сообщества.

Обновление должно сделать управление сезонными ресурсами удобнее, но история с Осколками Первородного Зла вновь показала, как небольшое ограничение инвентаря может стать источником раздражения даже в такой масштабной игре, как Diablo 4.