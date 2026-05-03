Diablo 4 в Steam достигла нового пика онлайна после выхода дополнения Lord of Hatred

Число игроков Diablo 4 в Steam достигло нового исторического максимума, став самым большим показателем с момента запуска на платформе в октябре 2023 года.

На момент публикации этой статьи, по данным SteamDB, число одновременно играющих игроков в Diablo 4 достигло 59 061, установив новый рекорд.

Lord of Hatred получает положительные отзывы как от критиков, так и от игроков, которые отмечают улучшенную систему прогресса, лучшую структуру эндгейма и значимые обновления системы.

Большинство игроков Diablo 4 по-прежнему играют в Battle.net и консолях, а это значит, что общая база игроков значительно больше, чем показывают эти графики.