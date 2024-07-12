Diablo 4: Vessel of Hatred - новый класс Духорожденный будет представлен 18 июля

Пятый сезон Diablo 4 должен начаться менее чем через месяц, но тем, кто ищет более существенные, повествовательные дополнения, тоже не придется долго ждать: первое дополнение к экшен-RPG Vessel of Hatred выйдет в октябре. Помимо прочего, дополнение также принесет совершенно новый класс в форме Духорожденного, и хотя подробности о нем до сих пор были скудны, это скоро изменится.
Blizzard Entertainment анонсировала новый показ трансляции на следующий четверг, 18 июля, в 21:00 по московскому времени, где будет показан класс Духорожденный. Игроки могут ожидать больше информации, включая подробности от разработчиков о «дизайне класса, игровом процессе, истории и многом другом». Поскольку это совершенно новый класс, который франшиза Diablo никогда не видела ни в одной предыдущей игре, его открытие наверняка вызовет много ажиотажа.
Diablo 4: Vessel of Hatred выйдет на Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и ПК 8 октября.
То есть он в 6 сезоне примерно выйдет Или как?
читал что 4 сезон прям топчик, но думал с длц именно вернуться в игру, былоб хорошо если приурочат к сезону релиз
НУ 100% к сезону. Иначе смысла нет.
Но тут вопрос сделает это диаблу нормальной игрой.
я поиграл на старте, прошел сюжет и еще 20-30 часов после сюжета.
Был жуткий дроч и скука. Пока желание отбило, хотя я был фанатом, стоит ли возвращаться?)
Диабло уже давно нормальной игрой сделали, она же про сезоны. Третий был неплохой, четвертый сезон прям хвалили. Даже мой друг который не в восторге от релиза игры был, залетел с кайфом. У меня тупо времени не было, щас уже поздновато думаю.
условно след сезон будет явно не хуже. Эта игра не про «играть каждый вечер». Это играть 1-2 недели каждые 2-3 месяца если ярый фанат. Или раз в год на месяц залетать, каждые 3-4 сезона, когда изменений накопится достаточно. Так что если время есть - попробуй хоть щас, 4 сезон хвалят
сейчас самое то влететь, чисто с новыми механиками ознакомится, чтоб потом не тупить на старте сезона. После унылого третьего сезона, четвертый - просто каеф. Новая концепция билдов ( рога, которую никто всерьез не рассматривал на старте сезона, в билде хартсикер разносит все и вся), расширили крафт- теперь рили интересно крутить шмотки, добавили экзальты на шмот, что существенно оживило торговлю, хеллтайд переработали. Я обычно в сезоне ограничивался одним персонаже\м- а в этом качнул троих. В пятом еще эндгейм контента подвезут- крч, темпы развития игры наконец радуют.