ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 259 оценок

Diablo 4: Vessel of Hatred - новый класс Духорожденный будет представлен 18 июля

monk70
Новости

Пятый сезон Diablo 4 должен начаться менее чем через месяц, но тем, кто ищет более существенные, повествовательные дополнения, тоже не придется долго ждать: первое дополнение к экшен-RPG Vessel of Hatred выйдет в октябре. Помимо прочего, дополнение также принесет совершенно новый класс в форме Духорожденного, и хотя подробности о нем до сих пор были скудны, это скоро изменится.

Blizzard Entertainment анонсировала новый показ трансляции на следующий четверг, 18 июля, в 21:00 по московскому времени, где будет показан класс Духорожденный. Игроки могут ожидать больше информации, включая подробности от разработчиков о «дизайне класса, игровом процессе, истории и многом другом». Поскольку это совершенно новый класс, который франшиза Diablo никогда не видела ни в одной предыдущей игре, его открытие наверняка вызовет много ажиотажа.

Diablo 4: Vessel of Hatred выйдет на Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и ПК 8 октября.

1
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Raf9111

То есть он в 6 сезоне примерно выйдет Или как?

читал что 4 сезон прям топчик, но думал с длц именно вернуться в игру, былоб хорошо если приурочат к сезону релиз

-1
Максъ Ислентьевъ

НУ 100% к сезону. Иначе смысла нет.

Но тут вопрос сделает это диаблу нормальной игрой.

я поиграл на старте, прошел сюжет и еще 20-30 часов после сюжета.

Был жуткий дроч и скука. Пока желание отбило, хотя я был фанатом, стоит ли возвращаться?)

-1
Raf9111 Максъ Ислентьевъ

Диабло уже давно нормальной игрой сделали, она же про сезоны. Третий был неплохой, четвертый сезон прям хвалили. Даже мой друг который не в восторге от релиза игры был, залетел с кайфом. У меня тупо времени не было, щас уже поздновато думаю.

условно след сезон будет явно не хуже. Эта игра не про «играть каждый вечер». Это играть 1-2 недели каждые 2-3 месяца если ярый фанат. Или раз в год на месяц залетать, каждые 3-4 сезона, когда изменений накопится достаточно. Так что если время есть - попробуй хоть щас, 4 сезон хвалят

0
Alex Row Raf9111

сейчас самое то влететь, чисто с новыми механиками ознакомится, чтоб потом не тупить на старте сезона. После унылого третьего сезона, четвертый - просто каеф. Новая концепция билдов ( рога, которую никто всерьез не рассматривал на старте сезона, в билде хартсикер разносит все и вся), расширили крафт- теперь рили интересно крутить шмотки, добавили экзальты на шмот, что существенно оживило торговлю, хеллтайд переработали. Я обычно в сезоне ограничивался одним персонаже\м- а в этом качнул троих. В пятом еще эндгейм контента подвезут- крч, темпы развития игры наконец радуют.

0