Diablo 4 во втором сезоне получит переработанные уникальные предметы и улучшенные игровые классы

Уже через неделю состоится старт второго сезона Diablo 4, на который многие игроки возлагают большие надежды. У Blizzard Entertainment появился реальный шанс исправить ключевые проблемы игры и наконец-то исполнить пожелания фанатов. Судя по новым сообщениям разработчиков, команда авторов игры как раз двигается в этом направлении. Для Diablo 4 анонсированы серьезные улучшения всех классов, обновленный геймплей и многое другое.
Ключевые разработчики Diablo 4 в преддверии скорого запуска нового сезона провели прямую трансляцию, где обсудили главные изменения. Помимо нового контента игроков ждут переработка уникальных предметов, на которые сильно жаловались игроки с момента релиза. Кроме того, будет изменен основной расчет урона, что должно сделать всех играбельных классов более смертоносными в бою с волнами врагов.
Вот ключевые геймплейные изменения во втором сезоне Diablo 4:
- Вместе со стартом "Сезона крови" сопротивление стихиям станет гораздо более важной составляющей живучести персонажа. Благодаря использованию таких методов, как итемизация, древо умений, эликсиры и доска парагонов, чем больше у вас сопротивляемость к определенному элементу, тем более ценным будет каждый процент в общей эффективной жизни.
- Разработчики обновили почти все уникальные предметы в игре. Они получили новые характеристики и расширенные возможности, что должно помочь найти им больше применения в самых разных сборках.
- Во втором сезоне будет изменен способ расчета урона. Базовая сумма бонусного урона теперь будет мультипликативной. Остальной бонусной урон будет аддитивным при их объединении, и сборки с избыточной силой станут гораздо более конкурентоспособными, чем раньше. Монстры и враги были перебалансированы с учетом новой силы игрока.
- Улучшения классов осуществляются за счет улучшения ключевых механик этих классов. Это и увеличение урона для умения "Кровавая ярость" варвара, и увеличение урона для умения "Жертва" друида, и увеличение скорости нарастания для умения "Испепеление" колдуна. Эти изменения должны сочетаться с вышеупомянутыми изменениями сопротивлений стихиям, уникальных предметов и величин урона, что позволит повысить разнообразие и гибкость сборки.
Второй сезон в Diablo 4 стартует уже 17 октября на ПК и консолях.