Diablo 4 всё ближе к Switch 2: игра получила ещё один возрастной рейтинг

Слухи о выходе Diablo 4 на Nintendo Switch 2 получили новое подтверждение. На этот раз экшен-RPG от Blizzard засветилась в базе тайваньского рейтингового агентства, где среди поддерживаемых платформ была указана новая консоль Nintendo.

Запись появилась ещё в апреле, однако внимание на неё обратили только сейчас. После того как информация начала распространяться в сети, страница с рейтингом была удалена, что лишь подогрело интерес игроков.

Это уже не первый подобный случай. Ранее упоминание Diablo 4 для Switch 2 обнаружили в базе индонезийской рейтинговой комиссии. Тогда утечка затронула сразу несколько ещё не анонсированных проектов, что добавило ей достоверности.

В Blizzard пока не подтверждали разработку версии для Switch 2. Однако бывший руководитель франшизы Род Фергюссон ещё год назад говорил, что у игры есть хорошие шансы появиться на новой консоли Nintendo. По его словам, главные сложности связаны не с производительностью устройства, а с поддержкой онлайн-сервисов.

На фоне уже двух рейтинговых утечек вероятность анонса Diablo 4 для Switch 2 выглядит всё более высокой. Официального подтверждения пока нет, но признаки скорого релиза продолжают накапливаться.