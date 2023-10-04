Diablo 4 выходит в Steam 17 октября ©

Blizzard опубликовала пост на официальном сайте игры, где указала, что Diablo 4 выходит в Steam уже в этом месяце - 17 октября. Запуск игры в Steam будет сопровождается с запуском второго сезона, на который разработчики возлагают большие надежды, ведь за последние пару месяцев игра успела растерять достаточно большую долю игроков.

Diablo 4 будет поддерживать возможность межплатформенной игры, поэтому пользователи будут иметь доступ к своему прогрессу, списку друзей и прочим опциям c других платформ. Больше информации вы можете узнать из официального обращения ниже.

Врата Преисподней опять распахнулись. Новое поколение детей Лилит возвращается домой.

В Diablo IV можно не только истреблять ужасных чудовищ и охотиться за мощным снаряжением — здесь также весело проводят время со старыми друзьями и находят новых. Мы хотим разрушить барьеры, чтобы странники по всему миру могли вместе защищать Санктуарий.

Мы рады сообщить, что начиная с 17 октября Diablo IV будет доступна в Steam! Страница Diablo IV уже появилась на этой платформе, так что игру можно добавить в список желаемого.

Diablo IV по-прежнему будет доступна в Battle.net, а также на Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4. Странникам, которые уже играют на этих платформах, не нужно ничего менять и никуда переходить. А тем, кто хочет использовать Steam, потребуется сначала приобрести игру на этой платформе, а затем привязать Diablo IV к учетной записи Battle.net. Это действие обязательно вне зависимости от того, на каком устройстве вы играете и какой сервис используете. Так вы сможете воспользоваться всеми кроссплатформенными возможностями. Игроки, использующие Steam, получат доступ к соответствующим функциям, включая достижения, список друзей и возможность приглашать этих друзей в игру. Мы готовы встречать новых защитников Санктуария и с нетерпением ждем ваших отзывов.

И это еще не все! Выход Diablo IV в Steam приурочен к началу 2-го сезона игры — «Сезона крови», который принесет с собой новую цепочку заданий, смертоносные вампирские умения, 5 новых боссов для финального этапа игры и не только.