Diablo 4 выходит в Steam 17 октября

Blizzard опубликовала пост на официальном сайте игры, где указала, что Diablo 4 выходит в Steam уже в этом месяце - 17 октября. Запуск игры в Steam будет сопровождается с запуском второго сезона, на который разработчики возлагают большие надежды, ведь за последние пару месяцев игра успела растерять достаточно большую долю игроков.
Diablo 4 будет поддерживать возможность межплатформенной игры, поэтому пользователи будут иметь доступ к своему прогрессу, списку друзей и прочим опциям c других платформ. Больше информации вы можете узнать из официального обращения ниже.
Врата Преисподней опять распахнулись. Новое поколение детей Лилит возвращается домой.
В Diablo IV можно не только истреблять ужасных чудовищ и охотиться за мощным снаряжением — здесь также весело проводят время со старыми друзьями и находят новых. Мы хотим разрушить барьеры, чтобы странники по всему миру могли вместе защищать Санктуарий.
Мы рады сообщить, что начиная с 17 октября Diablo IV будет доступна в Steam! Страница Diablo IV уже появилась на этой платформе, так что игру можно добавить в список желаемого.
Diablo IV по-прежнему будет доступна в Battle.net, а также на Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4. Странникам, которые уже играют на этих платформах, не нужно ничего менять и никуда переходить. А тем, кто хочет использовать Steam, потребуется сначала приобрести игру на этой платформе, а затем привязать Diablo IV к учетной записи Battle.net. Это действие обязательно вне зависимости от того, на каком устройстве вы играете и какой сервис используете. Так вы сможете воспользоваться всеми кроссплатформенными возможностями. Игроки, использующие Steam, получат доступ к соответствующим функциям, включая достижения, список друзей и возможность приглашать этих друзей в игру. Мы готовы встречать новых защитников Санктуария и с нетерпением ждем ваших отзывов.
И это еще не все! Выход Diablo IV в Steam приурочен к началу 2-го сезона игры — «Сезона крови», который принесет с собой новую цепочку заданий, смертоносные вампирские умения, 5 новых боссов для финального этапа игры и не только.
Видемо у игры дела совсем плохи
Как у тебя с русским
Ну да.Габену даже отстегнуть не побоялись.Ну поздравить я их могу конеш новая волна хайпа обеспечена.Не такая большая как первая но все-же.
ахах ну ты выдал)
Если игра пошла по скидке спустя 2 месяца релиза, то там не "совсем плохи", там вообще всё полыхает.
Видемо да
Через 3 месяца загнали игру в стим, игра уже мертва
Только теперь бесплатные дополнения спасут игру,за бабки только дураки купят еще раз
не играл но осуждаю да? классический кловун.
Ну это был ожидаемый ход. Разве что игру уже в батлнете все кто хотел купили, так что онлайн в стиме будет ничтожно мал явно даже учитывая старт 2 сезона
перекупят - как я. в чем проблема то? это диабло.
Лаунчер внутри лаунчера? Ну, терпилы схавают как обычно
Не совсем, там баттлТЕГ привязывается и все
очередная лента новостей на год для хейтерской повестки пиратов =)
Овервотч был на 9% по отзывам, сколько эта игра наберет. Думаю где то 30-40%, все же тут они что то сделали в виде игры.
85%+ отвечаю, лучшая арпг на данный момент.
помнится, кто то из разрабов диабло заявлял, что четверка ни за что не появится в стиме) я еще тогда угарнул с него
Как ты мог угарнуть если мкс купили близзов или собирались еще год назад - а все игры майков выходят в стиме.
Зачем надо было лезть в эту габеновскую помойку ?
что бы ты попукал