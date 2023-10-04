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Diablo 4 06.06.2023
7.5 922 оценки

Diablo 4 выходит в Steam 17 октября

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Solstice
Новости

Blizzard опубликовала пост на официальном сайте игры, где указала, что Diablo 4 выходит в Steam уже в этом месяце - 17 октября. Запуск игры в Steam будет сопровождается с запуском второго сезона, на который разработчики возлагают большие надежды, ведь за последние пару месяцев игра успела растерять достаточно большую долю игроков.

Diablo 4 будет поддерживать возможность межплатформенной игры, поэтому пользователи будут иметь доступ к своему прогрессу, списку друзей и прочим опциям c других платформ. Больше информации вы можете узнать из официального обращения ниже.

Врата Преисподней опять распахнулись. Новое поколение детей Лилит возвращается домой.

В Diablo IV можно не только истреблять ужасных чудовищ и охотиться за мощным снаряжением — здесь также весело проводят время со старыми друзьями и находят новых. Мы хотим разрушить барьеры, чтобы странники по всему миру могли вместе защищать Санктуарий.

Мы рады сообщить, что начиная с 17 октября Diablo IV будет доступна в Steam! Страница Diablo IV уже появилась на этой платформе, так что игру можно добавить в список желаемого.

Diablo IV по-прежнему будет доступна в Battle.net, а также на Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4. Странникам, которые уже играют на этих платформах, не нужно ничего менять и никуда переходить. А тем, кто хочет использовать Steam, потребуется сначала приобрести игру на этой платформе, а затем привязать Diablo IV к учетной записи Battle.net. Это действие обязательно вне зависимости от того, на каком устройстве вы играете и какой сервис используете. Так вы сможете воспользоваться всеми кроссплатформенными возможностями. Игроки, использующие Steam, получат доступ к соответствующим функциям, включая достижения, список друзей и возможность приглашать этих друзей в игру. Мы готовы встречать новых защитников Санктуария и с нетерпением ждем ваших отзывов.

И это еще не все! Выход Diablo IV в Steam приурочен к началу 2-го сезона игры — «Сезона крови», который принесет с собой новую цепочку заданий, смертоносные вампирские умения, 5 новых боссов для финального этапа игры и не только.

3
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Лобо

Видемо у игры дела совсем плохи

7
Famiclone

Как у тебя с русским

11
KrolikAlkogolik

Ну да.Габену даже отстегнуть не побоялись.Ну поздравить я их могу конеш новая волна хайпа обеспечена.Не такая большая как первая но все-же.

1
Radish12 Famiclone

ахах ну ты выдал)

1
wianewa

Если игра пошла по скидке спустя 2 месяца релиза, то там не "совсем плохи", там вообще всё полыхает.

2
vitaly gaifiev Famiclone

Видемо да

0
Alkanphe1

Через 3 месяца загнали игру в стим, игра уже мертва

1
Flosstikss

Только теперь бесплатные дополнения спасут игру,за бабки только дураки купят еще раз

0
Serpentrage

не играл но осуждаю да? классический кловун.

0
Raf9111

Ну это был ожидаемый ход. Разве что игру уже в батлнете все кто хотел купили, так что онлайн в стиме будет ничтожно мал явно даже учитывая старт 2 сезона

0
Serpentrage

перекупят - как я. в чем проблема то? это диабло.

0
ckott4

Лаунчер внутри лаунчера? Ну, терпилы схавают как обычно

0
Freund Benno

Не совсем, там баттлТЕГ привязывается и все

0
Serpentrage

очередная лента новостей на год для хейтерской повестки пиратов =)

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Овервотч был на 9% по отзывам, сколько эта игра наберет. Думаю где то 30-40%, все же тут они что то сделали в виде игры.

0
Serpentrage

85%+ отвечаю, лучшая арпг на данный момент.

0
JIoMTuK

помнится, кто то из разрабов диабло заявлял, что четверка ни за что не появится в стиме) я еще тогда угарнул с него

0
Serpentrage

Как ты мог угарнуть если мкс купили близзов или собирались еще год назад - а все игры майков выходят в стиме.

0
Sneaky Pete

Зачем надо было лезть в эту габеновскую помойку ?

-21
Radish12

что бы ты попукал

3