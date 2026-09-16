Diablo IV: Age of Hatred Collection добралась до Switch 2

15 сентября Blizzard выпустила Diablo IV на Nintendo Switch 2 — сразу в расширенном издании Age of Hatred Collection. В него вошли оба сюжетных дополнения: Vessel of Hatred и Lord of Hatred. Отдельно купить базовую версию нельзя — только полный набор за 70 долларов. Русская локализация на месте.

Версия для Switch 2 занимает более 71 ГБ и использует возможности гибридной консоли. Игрокам доступны два графических режима:

«Качество» — 30 fps при 1080p в портативном режиме и 30 fps при 1440p на док-станции;

— 30 fps при 1080p в портативном режиме и 30 fps при 1440p на док-станции; «Производительность» — 40 fps при 1080p в портативе и 40 fps при 1080p на док-станции, если подключён экран со 120 Гц.

Поддерживаются кроссплей и кросс-прогрессия — прохождение можно продолжить с другой платформы. Для основного контента подписка Switch Online не нужна, но без неё недоступны кланы, торговля между игроками и PvP. Постоянное подключение к интернету всё равно требуется.

В тот же день стартовал новый сезон — «Сезон инфернального наследия», приуроченный к 30-летию франшизы: квесты и награды отсылают к истории серии. Крупных дополнений для Diablo IV больше не планируется — на BlizzCon 2026 Blizzard анонсировала полноценную пятую часть. Сезонная поддержка при этом продолжится.