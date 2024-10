Diablo IV когда-то была игрой-рогаликом с боевыми действиями в стиле Batman: Arkham

Diablo IV, которая только что получила свое первое дополнение Vessel of Hatred, определенно стала успехом для Blizzard. Даже те, кто не любит игру, должны признать, что по своей сути Diablo IV придерживается принципов, которые сделали франшизу флагманом жанра.

Однако, как рассказал Джейсон Шрайер в своей последней книге «Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment», первая итерация Diablo IV была чем-то совсем иным, чем то, что мы получили. После Reaper of Souls начальство решило, что не будет полноценного второго дополнения для Diablo III, поэтому директор Reaper of Souls Джош Москейра начал работать с небольшой командой над совершенно новой концепцией. Проект под кодовым названием Hades использовал камеру из-за плеча с боевыми действиями, вдохновленными трилогией Batman: Arkham от Rocksteady.

Более того, эта концепция даже имела элементы roguelike, такие как permadeath. Всякий раз, когда персонаж игрока умирал, пользователь получал какие-то льготы, облегчающие его следующую попытку. Хотя идея была интригующей, она быстро столкнулась с некоторыми очевидными проблемами. Фирменный экшен Batman: Arkham был разработан для однопользовательской игры, в то время как Diablo IV, как и все игры с самого начала, должна была поддерживать кооперативный многопользовательский режим. Согласно пересказу Шрайера, Москейре не потребовалось много времени, чтобы понять это самому. Он покинул Blizzard в июле 2016 года, основав Bonfire Studios, которая до сих пор, похоже, не сделала ни одной собственной игры.

После ухода Москейры Blizzard решила свернуть проект и вернуться к тому, что изначально сделало франшизу великой. Очевидно, это привело к более длительному ожиданию для фанатов, но, учитывая, какой Diablo IV получился, возможно, лучше, что Hades так и не появился — такая радикально иная игра могла бы полностью убить любимую франшизу.