Diablo IV получила впервые получила огромную скидку в Steam - Blizzard снизила стоимость игры сразу на 75%

Blizzard Entertainment запустила в Steam новую скидочную кампанию для Diablo IV. На этот раз базовая версия экшен-RPG подешевела сразу на 75% — это крупнейшая скидка на игру с момента её появления в магазине Valve.

Предыдущая действительно крупная скидка на базовую Diablo IV составляла 55%. После этого на протяжении примерно полугода Blizzard не снижала стоимость игры: за всё это время размер скидки ни разу не превышал 40%. На этом фоне нынешнее снижение цены сразу на три четверти выглядит особенно внушительно.

Diablo IV вышла в Steam 17 октября 2023 года. Игрокам предстоит отправиться в Санктуарий и противостоять Лилит, исследуя открытый мир, проходя сюжетную кампанию, многочисленные подземелья и сезонный контент. Игра поддерживает одиночное прохождение, сетевой кооператив, PvP и кроссплатформенный мультиплеер.

Помимо стандартного издания в Steam доступна Diablo IV: Age of Hatred Collection. В отличие от базовой версии, сборник продаётся по стандартной цене и в текущей распродаже не участвует. В его состав входят Diablo IV, первое дополнение Vessel of Hatred и Lord of Hatred.

Lord of Hatred продолжает историю противостояния Мефисто и расширяет игру новым контентом, включая дополнительные игровые классы — Паладина и Чернокнижника.

Blizzard также предлагает расширенные варианты Lord of Hatred. В зависимости от выбранного издания покупатели могут получить дополнительные косметические наборы, транспорт, питомцев, варианты порталов, платину, дополнительные ячейки персонажей и тайника, а также другие внутриигровые бонусы. При этом приобретение любого издания Lord of Hatred также открывает доступ к предыдущему дополнению Vessel of Hatred.

Аттракцион невиданной щедрости продлится недолго — распродажа Diablo IV завершится 24 сентября.